ALLPOWERS R600, stazione di alimentazione da 600 W scontata di 150 $

Volete poter alimentare fino a 10 elettrodomestici contemporaneamente anche in assenza di corrente elettrica? Allora non fatevi sfuggire l’offerta su ALLPOWERS R600, una stazione di alimentazione che vi consente di fare tutto questo e che adesso si può comprare anche spendendo meno.

Si tratta di una soluzione da 600 Watt dotata di due prese CA da 110 V, due prese USB-C, due USB-A e due uscite CC, con una presa accendisigari per auto e un caricabatterie wireless da 15 Watt incorporato.

La potenza è sufficiente per permettergli di caricare bollitore, computer portatile, frigo per auto, drone e altri dispositivi elettronici in qualsiasi ambiente, non solo a casa ma anche all’aperto, e quindi è ottimo sia in caso di interruzione elettrica che in vacanza e in campeggio.

Grazie alle tecnologie di ricarica rapida è pronta e carica al 100% in un’ora collegandolo alla presa di corrente in casa, oppure con un input da 300 Watt tramite pannelli solari è pronto in un’ora e mezza.

Usa celle batteria LiFePO4 che scendono all’80% di resa dopo più di 3.000 cicli completi di carica e per le quali l’azienda garantisce una vita di 10 anni con un uso regolare del dispositivo.

Oltre a fungere da dispositivo di alimentazione di backup in caso di guasto, può essere usato come sistema UPS per la protezione per computer, server e altre macchine che possono subìre danni in caso di improvvisa interruzione di corrente.

Per avere un’idea, può alimentare un frigo auto da 40 W per 6,5 ore, un frullatore da 400 W per 30 minuti, una tv (100 W) per 2,5 ore, una lampadina da 30 W per 8 ore o un ventilatore da 50 W per 5 ore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 399 $ è scontato a 299 $ ma coi saldi di primavera, inserendolo nel carrello, ottenete un ulteriore sconto di 50 $ perciò il prezzo finale è di 249 $. In alternativa, se i saldi dovessero terminare, col codice MA15 ottenete il 15% di sconto, perciò lo andate a pagare 254,15 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.