iOS 16.4 rileva foto e video duplicati in libreria foto condivise di iCloud

Oltre a nuove emoji, notifiche web push e altre funzionalità, in iOS 16.4 Apple ha integrato una piccola novità per l’album duplicati in Foto che ora consente di rilevare foto e video duplicati in una libreria di foto condivise di iCloud.

In iOS 16, Apple ha integrato in Foto una funzione di rilevamento dei duplicati, mostrando gli scatti duplicati nella sezione Album > Altro, permettendo all’utente di ripulire la sua libreria.

Al lancio di iOS 16, la funzione di Rilevamento duplicati non funzionava con la libreria di foto condivise di iCloud, una mancanza che è risolta dall’imminente update a iOS 16.4.

La Release Candidate – una particolare versione dell’aggiornamento software che prelude alla release finale e stabile – di iOS 16.4 è stata già distribuita agli sviluppatori; seguirà una versione e la versione definitiva per tutti potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Altra iinteressante novità di iOS 16.4 è l’isolamento vocale per le chiamate cellulari che offre priorità all voce e blocca i rumori ambientali intorno all’utente.