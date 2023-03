iOs 16.4 menziona nuovi Airpods Pro, ma non saranno davvero nuovi

C’è un nuovo paio di Airpods Pro all’orizzonte. Forse no, anzi “ni”. La risposta non è facile ma c’è materia a sufficienza per porsi se non altro qualche domanda. A fornirci l’argomento per questo articolo è l’utente di Twitter @aaronp613 che segnala la presenza nella beta finale di iOs 16.4 di referenze precise a nuovi modelli degli auricolari e ad una nuova custodia.

Secondo @aaronp613 i “part number” da segnarsi sono A3048 per gli auricolari veri e propri e A2968 per la custodia. Dati precisi che lascerebbero davvero presagire che qualche cosa stia bollendo in pentola.

In realtà sembra abbastanza improbabile che, ammesso che l’utente Twitter abbia ragione sui part number, ci siano davvero dei nuovi Airpods Pro all’orizzonte. Quelli attuali hanno solo qualche mese di vita (sono stati lanciati a fine settembre assieme gli Airpods Pro) e se ci fosse il lancio di un modello rinnovato sarebbe stupefacente.

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968 — Aaron (@aaronp613) March 21, 2023

Al momento possiamo però pensare che gli Airpods Pro “nuovi” in realtà altro non siano che una versione con una nuova custodia con connettore USB-C. Il lancio di una versione con USB-C era atteso e auspicata già la scorsa estate ma Apple, con delusione da parte di una parte degli osservatori del mercato (chi scrive questo articolo, incluso), ha preferito lasciare l’ormai al tramonto porta Lightning. Questa tecnologia limita la velocità di ricarica anche se è più pratica visto il gran numero di cavi Lightning in circolazione.

La versione USB-C lasciando inalterato tutto il resto non sarebbe sorprendente nè una novità. Apple ha già fatto una cosa simile quando senza ritoccare nulla dal punto di vista funzionale negli Airpods Pro ha introdotto una custodia compatibile con il magnete di Magsafe.

Ricordiamo che gli AirPods Pro di seconda generazione costano 299 euro. Si possono acquistare da Apple Store, nei negozi autorizzati Apple e anche su Amazon.