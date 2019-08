È questo Apple Watch 5?

Secondo alcune voci trapelate in rete nelle settimane scorse, Apple avrebbe in programma di introdurre sul mercato nuovi modelli di Apple Watch in ceramica e titanio. Si tratterebbe di Apple Watch 5, atteso secondo alcuni già a settembre, al fianco dei nuovi iPhone 2019. In rete sarebbe apparsa la prima vera immagine dell’orologio. Ecco come appare.

Che Apple Watch Serie 5 sia in fase di sviluppo è stato confermato, sempre in modo non ufficiale dalla beta di watchOS 6, che tra le diverse animazioni iniziali della schermata di configurazione di Apple Watch mostra qualche indizio in tal senso.

La prima foto di Apple Watch 5, sempre che si tratti del vero, mostra il sistema watchOS 6.0 a bordo. L’estetica è pressoché identica all’attuale modello, e dalle info mostrate a schermo si tratterebbe del modello Cellular, collegato sotto rete Orange France. Quello che cade all’occhio è il numero di modello A2157, che indica uno smartwatch non ancora rilasciato da Apple.

Potrebbe allora trattarsi del prossimo orologio smart, che dovrebbe arrivare anche in versione ceramica stando agli indizi apparsi sulla beta di watchOS 6.0. Non sarebbe la prima volta per questo materiale: già Apple Watch Serie 2 in versione Edition presentava la cassa in ceramica.

Si prevede che Apple presenterà i nuovi iPhone il 10 settembre 2019: nello stesso evento probabilmente verranno anche svelati i nuovi Apple Watch Serie 5. Tutti gli articoli su Apple Watch li trovate su questa pagina di Macitynet.