Amazon spedisce prima i prodotti di prima necessità per coronavirus

Con l’ordine e il consiglio di rimanere a casa il più possibile aumentano gli acquisti online: per l’emergenza coronavirus Amazon modifica le sue policy di gestione dei magazzini e degli ordinativi, dando la priorità ai beni essenziali e di prima necessità.

Il colosso dell’e-commerce ha informato tramite email i venditori associati, da cui proviene circa metà delle vendite complessive, del cambio di strategia per coronavirus per i magazzini Amazon in Italia, in Europa ma anche negli Stati Uniti. Per assicurare ai propri clienti spedizioni tempestive, i magazzini Amazon danno la priorità a forniture mediche e beni di prima necessità.

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle categorie merceologiche che fino al 5 aprile avranno la priorità per i rifornimenti nei magazzini del colosso, per poter assicurare consegne il più rapide possibili ai clienti: prodotti per bambini, prodotti sanitari, prodotti di bellezza, generi alimentari, articoli per animali domestici, prodotti scientifici e anche libri. Il cambio di priorità di Amazon per coronavirus, segnalato da Reuters, vale sia per rifornimenti e merci gestite e vendute direttamente dal colosso di Jeff Bezos, sia per quelle proposte da venditori terze parti che usano la piattaforma e i magazzini Amazon per commercializzare i propri prodotti.

Questo naturalmente non significa che in emergenza coronavirus i clienti Amazon non possono più comprare beni e prodotti di altre categorie merceologiche. Chi deve o vuole acquistare un videogioco, un orologio o uno smartphone potrà ancora farlo ma è possibile che l’ordine richieda più tempo per essere evaso, oppure che la spedizione potrebbe partire direttamente dal magazzino del venditore piuttosto che da un centro logistico Amazon.

