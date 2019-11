L’orologio Amazon Echo Wall Clock forse arriva in versione Topolino

L’orologio da parete Amazon Echo Wall Clock è arrivato in Italia da poco, all’inizio del mese di novembre, ma presto potrebbe essere proposto anche in un’altra versione esteticamente più accattivante dedicata a Topolino.

La storica star dei personaggi Disney è molto amata nei quadranti degli orologi e non solo: anche Apple ha creato da tempo un quadrante per Apple Watch con Topolino al centro che mostra ora e minuti con le due braccia. Sempre da Apple ma con il marchio Beats anche le cuffie dedicate a Topolino lanciate in occasione dei 90 anni della nascita.

Non sorprende così che il colosso di Jeff Bezos stia valutando di introdurre un Amazon Echo Wall Clock ME, con le ultime due lettere che potrebbero significare Mickey Edition, nome che trapela insieme ad altri dettagli dalla registrazione presso la Federal Communications Commission, ente presso cui occorre certificare qualsiasi dispositivo elettronico che impiega tecnologie wireless.

Come accade praticamente sempre per i dispositivi non ancora annunciati foto e dettagli tecnici che emergono dalla documentazione sono limitati, così non è dato sapere se nel nuovo Amazon Echo Wall Clock ME l’unica novità sia il quadrante con Topolino o se invece sono in arrivo anche nuove funzionalità.

L’attuale orologio da parete di Amazon ora a listino non è uno speaker e non è dotato di microfono: funziona a pile e si collega a un dispositivo Echo tramite Bluetooth per regolare automaticamente l’ora e mostrare visivamente timer e conti alla rovescia che l’utente può impostare tramite il dispositivo Echo associato con i comandi vocali di Alexa.

La limitazione delle funzioni rende l’orologio di Amazon estremamente semplice da usare, caratteristica che è indicata come il suo punto di forza dagli utenti che lo apprezzano e allo stesso tempo invece come una limitazione per chi invece si aspettava un orologio più smart.

Ora non rimane che attendere per scoprire se dopo la registrazione presso la FCC il nuovo Amazon Echo Wall Clock ME arriverà o meno sul mercato e se sarà una versione solo esteticamente diversa dal modello attuale o se invece offrirà più funzioni.

Il modello attuale Amazon Echo Wall Clock è in vendita su Amazon al prezzo di listino di 29,99 euro. In questi giorni di sconti e offerte per Black Friday e Cyber Monday in arrivo praticamente tutti i dispositvi Amazon e molti altri prodotti ancora sono proposti con forti sconti, anche in bundle per la casa smart.

