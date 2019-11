Echo Wall Clock, l’orologio Amazon da parete per programmare i timer con Alexa

Echo Wall Clock è in vendita in Italia. Per comprare l’orologio da parete con Alexa annunciato lo scorso dicembre da oggi vi basterà accedere alla relativa scheda presente su Amazon.it, aggiungerlo al carrello e procedere con l’acquisto.

Perfetto in cucina – dove generalmente si pianificano più timer – ma installabile in qualsiasi altro ambiente grazie al suo design senza tempo, con Echo Wall Clock basterà il consueto comando vocale con cui si è soliti programmare un conto alla rovescia per programmarne uno e visualizzarne il progredire verso la sua scadenza direttamente sul quadrante.

Sebbene infatti si tratti di un orologio analogico con tanto di lancette, le singole tacche dei minuti sono accompagnate da una piccola luce LED che si accende creando una corona di luce che aumenta di lunghezza all’avanzare del timer precedentemente impostato.

Al momento, l’unico limite di Echo Wall Clock è legato alla necessità di dover essere associato a un dispositivo Echo compatibile e trovarsi al massimo a 9 metri di distanza da quest’ultimo (vi si collega tramite Bluetooth 4.2) in quanto non è dotato di microfoni, altoparlanti e tutti quegli altri componenti per dotarlo di Alexa e funzionare così in maniera totalmente indipendente.

Si tratta perciò soltanto di un orologio da parete che ha la duplice funzione di mostrare visivamente l’ora corrente e al contempo le scadenze dei conti alla rovescia programmati – sì, parliamo al plurale perché se ne possono programmare anche più di uno – con l’ulteriore comodità di sincronizzare autonomamente le lancette con l’ora corrente (passaggi dall’ora solare a quella legale e viceversa inclusi).

Echo Wall Clock è grande all’incirca quanto altri orologi del suo genere (diametro di 25,4 centimetri, spessore di 4,1 centimetri) ed è alimentato da quattro batterie stilo AA incluse in confezione insieme alla vite e al tassello da cartongesso per fissarlo alla parete.

Per quanto riguarda le compatibilità precedentemente accennate, deve necessariamente essere configurato – basta dire “Alexa, configura il mio Echo Wall Clock” – e collegato senza fili ad uno dei seguenti dispositivi: Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5, Echo Spot, Echo Flex, Echo Studio ed Echo Input.

L’azienda specifica che «Al momento non è invece compatibile con Fire TV o i tablet Fire», quindi è possibile che in futuro questi dispositivi potrebbero diventare parte integrante dell’ecosistema Alexa a disposizione dell’utente.

Come dicevamo Echo Wall Clock non è più un’esclusiva dei clienti statunitensi perché da poche ore è disponibile anche in Italia: lo trovate in vendita su Amazon al prezzo di 29,99 euro.