Le produzioni Amazon Original saranno vendute ad altre media company

Amazon ha lanciato una nuova divisione, Amazon MGM Studios Distribution, e quest’ultima offrirà a media company di terze parti – inclusi servizi di streaming e TV via cavo – la concessione in licenza di produzioni Amazon Original e altri titoli.

A riferirlo è TechCrunch spiegando che, per la prima volta, titoli quali “La fantastica signora Maisel”, “Borat – Seguito di film cinema”, “Il principe cerca figlio”, “Goliath”, “Hunters”, “Il bar delle grandi speranze”, “La guerra di domani”, “The Voyeurs” e “Senza rimorso”, saranno venduti ad altri media dopo la visione su Prime Video.

Il servizio on demand ha già venduto altri programmi in precedenza ma la nuova iniziativa è molto più ampia rispetto a quanto visto finora. Le produzioni Amazon Originals sono tipicamente esclusive destinate a Prime Video, ma la disponibilità per altri servizi e media, potrebbe rendere interessanti vari titoli per altre piattaforme.

Il lancio di Amazon MGM Studios Distribution permetterà inoltre all’azienda di gestire le vendite legate a franchise quali James Bond, Rocky e Creed ma anche serie quali “The Handmaid’s Tale”, “Fargo”, “Vikings”.

Lo scorso anno Amazon ha comprato Metro Goldwyn Mayer (MGM) per 8,45 miliardi di dollari, mettendo le mani su una libreria di circa 4mila film e 17mila ore di show televisivi. MGM è la casa di produzione cinematografica hollywoodiana che ha visto nascere i franchise di James Bond e Rocky, e nel suo catalogo ci sono classici come Via Col Vento e programmi tv tra cui Vikings, The Voice e Shark Tank. Amazon offrirà a terze parti anche “bundle di contenuti”, strategia che consentirà di differenziarsi dai propri competitor.

