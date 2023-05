Blackview BV9300 è lo smartphone con telemetro laser

Blackview ha appena lanciato sul mercato due nuovi, performanti prodotti: lo smartphone rugged BV9300 dotato di un innovativo telemetro laser e di una potente torcia elettrica, e gli auricolari open-ear AirBuds 10 Pro che puntano molto sulla comodità.

Come dicevamo le novità più eclatanti del telefono sono il telemetro laser e la funzione di torcia d’emergenza, ma anche le altre caratteristiche tecniche sono degne di nota, come ad esempio i 21 GB di RAM e il processore Helio G99 octa-core con 256 GB di capacità, la batteria da ben 15.080 mAh, e le fotocamere da 50 MP + 32 MP con algoritmo ArcSoft 3.0.

D’altro canto gli AirBuds 10 Pro sono dotati di una tecnologia avanzata di conduzione dell’aria che promette una qualità del suono senza pari.

Blackview BV9300

Tenendo conto delle esigenze di lavoratori edili, esploratori e appassionati di sport, per BV9300 si è deciso di incorporare un telemetro laser in grado di misurare con precisione praticamente qualsiasi cosa. Il margine di errore è di appena 1 millimetro e può misurare oggetti e distanze fino a 40 metri in una frazione di secondo.

L’altra caratteristica riguarda invece la possibilità di accedere in un click ad una torcia da ben 100 lumen che può illuminare fino a 10 metri di distanza, eventualmente attivando anche la modalità strobo o SOS per inviare una richiesta di soccorso anche a lunghe distanze.

I 15.080 mAh della batteria si ripristinano in meno di quattro ore grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 33 Watt e promettono fino a 1.828 ore di autonomia in standby (oltre 2 mesi), sicché – fa notare il produttore – è possibile intraprendere anche lunghi viaggi senza portarsi dietro l’ansia per la ricarica della batteria.

Processore e RAM sono potenziati dalla tecnologia Atomic Memory, che promette un aumento alla fluidità complessiva del telefono del 50%; lato benchmark, con il test Antutu ha ottenuto un punteggio di 353.283 su Antutu.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera anteriore è una Samsung da 32 MP mentre quella posteriore è sempre di Samsung ma da 50 MP ed è alimentata da avanzati algoritmi ArcSoft 3.0 per foto più luminose in condizioni di scarsa luminosità.

AirBuds 10 Pro

Gli auricolari invece sono particolarmente interessanti perché usano la tecnologia di conduzione aerea: in pratica si appendono alle orecchie e vi si appoggiano appena, senza quindi ostruire la cavità auricolare in modo da lasciare l’orecchio libero per l’ascolto dei rumori esterni.

Usano poi ganci in morbido TPU in modo da non stancare l’orecchio anche se usati per lunghi periodi.

Lato audio montano invece driver dinamici da 16,2 mm e tecnologia ENC per la cancellazione del rumore. La batteria poi è da 550 mAh e promette fino a 36 ore di autonomia in ascolto musicale.

Prezzi e disponibilità

Entrambi in offerta lancio fino al 14 maggio, Blackview BV9300 costa 191,99 $ e c’è uno sconto di 8-20 $ usando il codice MAY20; mentre gli AirBuds 10 Pro si comprano per 25,99 $.