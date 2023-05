iPhone 15 con USB 4, Apple ha scelto il fornitore del chip

Stando a quanto riferisce il sito taiwanese United Daily News, Apple ha scelto l’azienda Parade Technologies per la fornitura del chip retimer USB 4 degli iPhone 15, smartphone che arriveranno prima di fine anno integrando connettori USB-C anziché l’attuale e storico connettore Lightning.

Il chip retimer per USB Type-C è fondamentale per la gestione e commutazione dei segnali. La tecnologia USB 4 vanta velocità di trasferimento fino a 40 Gbps, quasi il doppio della velocità possibile con USB 3.0, consentendo di trasferire foto, video e altri tipi di file molto più velocemente.

La tecnologia USB 4, sottolinea il sito PatentlyApple, è l’ideale anche per la gestione di più schermi e display esterni, ma l’effettiva disponibilità di queste funzioni su iPhone dipenderà da Apple. Il quartier generale di Parade Technologies è a San Jose (California) con uffici a Taiwan, in Cina e in Giappone. Questa azienda fornisce già ad Apple altri componenti per iPad e MacBook.

Gli iPhone 15 con USB-C sono una certezza perché l’Unione Europea ha, di fatto, imposto questa tecnologia, avvertendo anche Apple di non limitare la velocità di cavi non conformi e non certificati. Anche se l’obbligo in Europa scatta nel 2024, ormai è dato per certo che Apple anticiperà la scadenza di un anno introducendo la sua prima gamma di smartphone senza Lightning ma con USB-C a settembre quest’anno con i prossimi iPhone 15.

Secondo una anticipazione di aprile Apple sta già costruendo nuovi auricolari EarPods con filo e connettore USB-C al posto di Lightning in vista dei prossimi iPhone 15. Tra numerosi schemi tecnici, rendering e modelli non funzionanti quello che forse offre il miglior sguardo su come sarà il design finale di iPhone 15 Pro Max arriva da un modello replica realizzato da un costruttore di cover cinese: sfoggia cornici super sottili ed è candidato a battere il record di smartphone con le cornici più sottili al mondo.

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 in questo articolo.