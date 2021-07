Amazon Prime Video, le serie tv e i film da non perdere ad agosto

Con nuove serie tv originali, film e show in esclusiva, gli abbonati Amazon Prime avranno l’imbarazzo delle scelta sfogliando il catalogo della televisione in streaming di Amazon. Tra le novità di agosto di Amazon Prime Video – tantissime in questo agosto 2021 – ci sono alcuni titoli molto attesi dagli spettatori, come le novità assolute Cruel Summer e Nine Perfect Strangers, le seconde stagioni di Modern Love, Star Trek: Lower Decks e Fernando, oltre che i film in esclusiva Pessime Storie e Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon A Time.

Un catalogo sempre più ricco per gli abbonati Amazon Prime e che continuerà ad ampliarsi: Amazon annunciare nuove produzioni e novità nell’ambito dei prodotti Amazon Original per la sua piattaforma di tv in streaming, come il nuovo film con Laura Pausini, la serie Mammals, la seconda stagione di Clarkson’s Farm e il documentario sul calciatore Robert Lewandowski.

Le serie da non perdere

Cruel Summer

Un thriller psicologico, che racconta di tre estati degli anni Novanta, quando una teenager bella e popolare scompare e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e nella persona più detestata d’America. La serie, 10 episodi, vede nel ruolo di executive Producer Jessica Biel. In arrivo il 6 agosto, con un episodio a settimana.

Modern Love

Modern Love torna per una attesissima seconda stagione con un cast di stelle e nuove storie d’amore e di relazioni raccontate in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate all’omonima rubrica del New York Times. La seconda stagione in otto episodi della celebre serie Modern Love porta sullo schermo una serie di storie relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. Su Prime Video dal 13 agosto.

Star Trek: Lower Decks

Sviluppata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), Star Trek: Lower Decks si svolge nel 2.380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere i loro doveri oltre che ad avere una vita sociale, e spesso ciò accade mentre l’astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche. Il primo episodio sarà disponibile dal 13 agosto. I successivi nove saranno rilasciati settimanalmente fino al finale di stagione previsto il 15 ottobre.

Nine Perfect Strangers

Masha è matta da legare o è la soluzione a tutto? La risposta a questa domanda arriverà alla fine della serie tv Prime Video “Nine Perfect Strangers”. Amazon Prime Video ha presentato oggi con il trailer ufficiale le prime immagini della serie tv con Nicole Kidman e Melissa McCarthy: otto episodi basati sul romanzo bestseller dell’autrice australiana Liane Moriarty.

Masha interpretata da Nicole Kidman è la donna la cui missione è quella di ritemprare le menti e i corpi di nove estranei, in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e di trasformazione.

In arrivo il 20 agosto i primi tre episodi, a seguire uno a settimana.

Kevin Can F**k himself

Kevin Can F**K Himself segue la storia di Allison McRoberts (l’attrice premiata agli Emmy Annie Murphy), una donna che ci sembra di conoscere da una vita: il prototipo della moglie da Sitcom. È bella e sa prendere bene le battute anche quando sono indirizzate a lei, ed è sposata con un tizio che ha vinto la lotteria dei matrimoni. La seguiamo nel momento in cui apre gli occhi per vedere le cose come stanno e si rivolta contro tutte le ingiustizie della sua vita. Su Prime Video dal 27 agosto.

Fernando

La seconda stagione sarà composta da 4 episodi che seguono il celebre pilota spagnolo durante il suo attesissimo ritorno in F1 con la Renault e offrirà ai clienti Prime Video una panoramica dell’arduo percorso e delle grandi sfide affrontate dal pilota spagnolo dentro e fuori dalla pista per tornare a competere ai più alti livelli dopo due anni di assenza. Disponibile dal 27 agosto.

Film originali e in esclusiva

Pessime Storie

Dal 3 agosto sarà disponibile su Prime Pessime Storie, un film in quattro parti firmato da Javier Fesser. Il film ha guadagnato tre nomination ai premi Goya del 2021, tra cui quello per i migliori effetti speciali e per la miglior sceneggiatura.

Evangelion

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME è il quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion. Il film anime – record di incassi tra i film del leggendario creatore, sceneggiatore e regista Hideaki Anno (Shin Godzilla) e film più visto nei cinema giapponesi nel 2021 – è diretto da Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda, e naturalmente dal chief director Anno. La saga di successo è un fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di Evangelion, un’arma umanoide artificiale e multifunzionale, e degli Angeli, una forma di vita sconosciuta che prende forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico. In arrivo il 13 agosto su Amazon Prime Video.

The Protégé

Un film con un cast stellare, in arrivo il 26 agosto su Amazon Prime Video. Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody (Samuel L. Jackson) e cresciuta “dall’azienda di famiglia” Anna (Maggie Q) è la sicaria più qualificata al mondo. Ma quando Moody – l’uomo che è stato come un padre per lei e che le ha insegnato tutto sulla fiducia e la sopravvivenza – viene brutalmente assassinato, Anna fa voto di vendetta. Trovandosi invischiata con un killer enigmatico (Michael Keaton), la cui attrazione per lei va ben oltre quella del gatto per il topo, la loro resa dei conti si fa sempre più mortale e le questioni in sospeso di una vita passata a uccidere si faranno sempre più pressanti.

Borat specials

BORAT: VHS Cassette of Material Deemed “Sub-acceptable” By Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision

Filmati inediti del film nominato agli Oscar Borat seguito di film cinema.

Borat’s American Lockdown

Un reality show di 40 minuti di Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) in cui passa 5 giorni durante il periodo di picco della pandemia da Covid-19 con due complottisti.

Debunking Borat (Documentary Short Specials)

In sei cortometraggi i due compagni di lockdown di Borat vedranno le proprie teorie del complotto smontate da alcuni dei migliori esperti mondiali. I sei episodi sono intitolati: “Vaccine Microchip”, “Mail-in Ballots Scam”, “Soros”, “China Virus”, “Gates’ Bricks”, “Hillary Clinton & Blood Libel”.

Brutus Vs. Cesar

La commedia Amazon Original francese dall’attore e regista Kheiron (Mauvaises Herbes, Nous trois ou rien) è ambientata a Roma, appena prima della venuta di Cristo e durante l’impero di Cesare. I senatori Rufo e Cassio hanno un”idea per porre fine alla sua tirannia: chiedere a Bruto, il figlio di Cesare, di uccidere il proprio padre. Alla ricerca di vendetta contro il proprio padre che lo ha sempre rinnegato, Bruto accetta e si prepara a diventare un eroe. C’è un unico problema: non ha nulla di ciò che serve a esserne uno. Dal 31 agosto su Prime Video.