Amazon prova la vendita a rate a tasso zero

Il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos ha cambiato le abitudini di acquisto di milioni di persone in buona parte del mondo, ora si prepara a introdurre un’altra novità importante con le vendite su Amazon a rate in Italia.

La dilazione di pagamento è già disponibile in altri paesi in cui Amazon è presente, ma finora la vendita a rate su Amazon in Italia non era contemplata. Nel momento in cui scriviamo questa opzione non risulta disponibile per tutti gli utenti e nemmeno per tutti i prodotti: considerando che dal colosso non sono ancora arrivati annunci ufficiali sembra trattarsi di un test in vista e preparazione del lancio ufficiale.

Nel frattempo però la vendita a rate su Amazon è già stata avvistata da alcuni utenti, soprattutto per smartphone e prodotti di elettronica. La società ha pubblicato un pagana con le condizioni inoltre il nuovo metodo di pagamento è stato segnalato da Repubblica.it. La disponibilità del pagamento a rate su Amazon riguarda solo i prodotti nuovi, i dispositivi Amazon nuovi e anche i ricondizionati certificati che sono venduti e spediti direttamente da Amazon. La disponibilità del pagamento a rate su Amazon deve essere espressamente indicata nella pagina di dettaglio dell’articolo.

Il pagamento a rate su Amazon prevede che l’importo totale venga suddiviso in 5 rate uguali o, se non è possibile, l’ultima rata risulterà inferiore. La prima rata viene addebitata al momento della spedizione, quelle successive a 30 giorni una dall’altra.

Il cliente deve possedere una carta VISA, Mastercard o American Express regolarmente associata al proprio account, prestando attenzione che la scadenza della propria carta sia oltre 20 giorni dopo la scadenza dell’ultima rata. Accettando la vendita a rate si autorizza Amazon ad addebitare 5 rate mensili a saldo della spesa, il tutto senza costi aggiuntivi per la gestione della pratica e senza interessi.

