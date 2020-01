I Tetris di EA spariranno presto dai giochi su App Store

EA sta ritirando tutti i giochi mobili su Tetris da App Store. Li ha già eliminati dal Google Play e a breve farà altrettanto sullo store digitale della Mela. Tetris 2011 e Tetris Blitz sono scomparsi dal Play Store e nell’App Store, e in una nota ai fan la società ha spiegato che ritirerà la sua app Tetris il 21 aprile, che include Tetris 2011, Tetris Blitz e Tetris Premium.

EA non ha fornito una spiegazione per il ritiro dei giochi. Ha solo dichiarato di aver “fatto un viaggio fantastico” con questi giochi, ma che è arrivato il momento di salutarsi. La decisione probabilmente dipende dalle licenze. EA una volta era il titolare esclusivo della licenza Tetris, ma questa è scaduta da poco, e a quanto pare la società non è intenzionata a rinnovare. I giocatori potranno continuare a giocare fino alla scadenza di aprile.

La decisione di EA di ritirare l’app farà sicuramente stizzire il naso a tutti i fan irriducibili. Tuttavia, questi potranno scegliere tra molti altri giochi Tetris presenti sui rispettivi store digitali. Tetris Royale, il titolo mobile di N3TWORK e The Tetris Company, che includerà una modalità di battaglia a 100 giocatori, è in fase di sviluppo per iPhone, iPad e Android e dovrebbe essere pronto quest’anno. Chi ha un Nintendo Switch, potrà invece optare per Tetris 99 .

In una dichiarazione pubblicata sull’App Store, EA ha scritto: