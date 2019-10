Amazon sconta gli Apple Watch 4 fino a 24%

Se vi siete persi gli sconti del fine settimana sui prodotti Apple e in particolare quelli sugli Apple Watch, non dovreste rammaricarvi troppo perché basta che vi “accontentiate” di comprare un Apple Watch 4 per portare a casa ottimi affari.

Scriviamo “accontentarvi” tra virgolette perché, come noto, questo Apple Watch è uscito di produzione ma solo per una scelta strategica di Apple. Il suo successore, Apple Watch 5, non è infatti molto differente (due sole le novità reali: schermo sempre acceso e bussola integrata) e in quanto tale sarebbe stato insidiato troppo da vicino dalla versione lanciata lo scorso anno. Il fatto che Apple Watch 4 sotto molti profili sia di fatto un Apple Watch 5 e la decisione di toglierlo dal mercato, permettono ai rivenditori di fare buoni sconti e ai clienti di fare, come detto, buoni affari.

Ecco qui di seguito i migliori sconti che abbiamo individuato oggi (tra parentesi lo sconto percentuale)

A questi prezzi Apple Watch 4 diventa competitivo anche con Apple Watch 3 che, lo ricordiamo, è stato lasciato in commercio ma ad un costo ribassato. Apple Watch 4 è infatti largamente superiore al suo predecessore. Ecco i punti di vantaggio non presenti in Apple Watch 3

Display oltre il 30% più ampio

Cardiofrequenzimetro elettrico e ottico

Digital Crown con feedback aptico

Altoparlante più potente del 50%

S4 SiP con processore dual-core a 64 bit più veloce

Accelerometro e giroscopio migliorati per rilevare le cadute

Swimproof

