Grazie all’Europa, Fortnite arriverà anche su iPad

La decisione dell’Unione Europea di assegnare ad iPadOS la posizione di sistema operativo dominante” porterà Fortnite su iPad.

La decisione deriva dal fatto che Epic Games, che ha comunicato la decisione, potrà aprire un suo “negozio nel negozio” e dunque sfuggire, sulla base delle disposizioni del Digital Markets Act, all’esclusiva App Store, evitando di pagare ad Apple royalties da sempre contestate e che hanno portato anche Apple ed Epic in tribunale.

Epic Games‌ sta già lavorando a una versione di Fortnite per gli utenti dell’Unione europea, gioco che sarà disponibile sull’Epic Games‌ Store, un app store alternativo che sarà possibile proporre nell’ambito di nuove opzioni per la distribuzione delle app e l’elaborazione dei pagamenti. Oltre che per iPhone, il gioco sarà disponibile a questo punto anche per iPad.

Epic Games su X (Twitter) ha spiegato che i cambiamenti in arrivo per iPadOS danno loro la sicurezza di potersi muovere “a tavoletta” per il lancio dell’Epic Games Store nell’Unione europea rendendo di nuovo disponibile Fortnite su iPhone e iPad.

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act 🙌

We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! 🎉 https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 29, 2024