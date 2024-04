Apple ha scelto il miglior pannello OLED possibile per l’imminente iPad Pro

L’iPad Pro che Apple presenterà molto probabilmente in occasione dell’evento del 7 maggio, vanterà “di gran lunga il migliore pannello OLED per tablet disponibile sul mercato”.

A riferirlo è il sito Display Supply Chain Consultants (società di Counterpoint Research) spiegando che l’iPad Pro 2024 vanterà tra le caratteristiche un display LTPO, evoluzione degli OLED. La sigla “LTPO” sta per Low-Temperature Polycristalline Oxid ed è in sostanzialmente una aggiornata della precedente tecnologia LTPS, in cui la “s” finale stava ad indicare il Silicio. Tra i vantaggi della tecnologia LPTS, la possibilità di i variare all’istante ed in maniera del tutto automatica la frequenza di aggiornamento (gli hertz) del display, a seconda delle operazioni che si stanno facendo, arrivando fino a 120Hz (quella che Apple chiama tecnologia ProMotion), e offrendo migliorie anche relativamente alla luminosità, alla durata della batteria e alla durata complessiva.

Secondo indiscrezioni circolate nelle passate settimane, gli iPad Pro 2024 saranno disponibili nelle varianti da 12,9″ e 11,1″, tutte e due previsti con cornici sottili e un design più assottigliato. Si vocifera che la versione da 12,9″ dovrebbe vantare uno spessore inferiore di più di 1mm rispetto all’attuale.

Oltre al display, altra novità di rilievo sarà l’uso di un chip M4, con integrate funzionalità specifiche per pensate per l’Intelligenza Artificiale. Oltre agli iPad Pro, altre novità previste in occasione dell’evento del 7 maggio sono: una nuova Apple Pencil, una versione aggiornata della Magic Keyboard e nuovi iPad Air (con display LCD) da 10,9″ e 12,9″.

Come sempre Macitynet ceguirà la presentazione per voi con i consueti approfondimenti e commenti.