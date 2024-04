Smartwatch, mercato dominato da Apple e Samsung ma la concorrenza cresce

Apple e Samsung continuano a dominare il mercato globale degli smartwatch ma la concorrenza continua a crescere.

È quanto emerge, in sintesi, da una analisi di Counterpoint Research, riferendo che il mercato smartwatch è cresciuto rapidamente negli ultimi anni e ora cominciano a essere tenuti in considerazione anche modelli sotto i 100$, con sistemi operativi RTOS (specializzato, non necessariamente veloce) con funzionalità base e con la possibilità di eseguire semplici. applicazioni

Il settore degli smartwatch più avanzati, al contrario, è dominato principalmente da Apple e Samsung.

Secondo gli ultimi dati di Counterpoint relativi al monitoraggio degli smartwatch e previsioni che fanno riferimento ad aree geografiche, brand e sistemi operativi, per quanto riguarda i modelli con sistemi HLOS (High-Level Operating System), dopo la crescita piatta del 2023, quest’anno è prevista una crescita del 15% in termini di volumi. Secondo il gruppo di ricerca, una parte importante di questa crescita arriverà da utenti di smartphone non-Apple che adotteranno smartwatch basati su Google Wear all’infuori dalla Cina, e dispositivi HarmonyOS di Huawei per gli smartwatch venduti in Cina.

Counterpoint afferma ancora che nel segmento degli smartwatch avanzati, Google Wear all’infuori della Cina arriverà al 27% di market share nel 2024. Tale crescita sarà trainata principalmente dalla disponibilità di smartwatch più avanzati con Wear OS, come gli ultimi Pixel Watch e OnePlus Watch 2, insieme ai Samsung Galaxy Watch 6.

In termini di chipset per smartwatch, Apple e Samsung attualmente detengono due terzi del mercato dei dispositivi più avanzati avanzato; Counterpoint prevede ad ogni modo per brand quali Hengxuan e Qualcomm una crescita a due cifre nel 2024.

Counterpoint evidenzia, infine, un nuovo trend che vede alcuni produttori sfruttare una strategia dual-chipset e dual-OS, combinando processori top di gamma, come quelli di Qualcomm, con co-processori a basso consumo e versioni ibride di Wear OS, elemento che comporta una integrazione graduale e combinazione tra sistemi RTOS e HLOS.