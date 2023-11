Black Friday, GoPro Hero 12 Black al minimo, solo 389,99 €

Anche l’ultima creazione di GoPro va in sconto per il Black Friday. Parliamo della GoPro Hero 12 Black che Amazon propone a 389,99€, il prezzo più basso di sempre.

Questa action cam è stata presentata solo poche settimane fa segnalandosi per diverse novità introdotte sulla piattaforma che era e resta una delle migliori, se non la migliore in assoluto quando si parla di action cam.

Probabilmente la nuova caratteristica più interessante per gli utilizzatori abituali di una GoPro è la maggiore durata della batteria: l’azienda dichiara infatti una autonomia «fino a due volte» superiore rispetto alle versioni precedenti.

Tra le altre novità troviamo alcune nuove modalità di registrazione, di cui una 8:7 che consente di “estrarre” contenuti con proporzioni diverse mantenendo un’elevata risoluzione. Ci sono anche le modalità TimeWarp ed Effetto notturno, mentre quella HDR è stata ottimizzata per gestire ancora meglio le registrazioni in condizione di illuminazione mista.

Il sistema di stabilizzazione integrato Hypersmooth giunge in questa versione alla sua sesta generazione In più si segnalano

GP-Log, ovvero la modalità di scatto logaritmico, che rende la post-produzione molto più flessibile

sincronizzazione del timecode, utile per chi registra con due o più GoPro Hero 12

compatibilità con gli auricolari con microfono con accesso ai controlli vocali

registrazione verticale attivabile anche quando si tiene la videocamera in orizzontale

Restano tutte le altre caratteristiche che hanno fatto delle action cam un “Best buy”. come l’impermeabilità fino a 10 m con copriobiettivo idrorepellente, video (5,3K e 4K) e foto (fino a 27 megapixel) in HDR, HyperSmooth (ora alla versione 6.0) con AutoBoost.

Esteticamente la nuova GoPro Hero 12 Black si riconosce per il frontalino maculato (anziché monocromo). E dal punto di vista costruttivo, c’è una piccola-grande novità: sul fondo è integrato un attacco a vite per treppiede con filettatura universale 1/4″ che permette di agganciarla ai vari supporti senza bisogno di particolari accessori.

La videocamera GoPro Hero 12 Black costa 389,99€ e non 449€