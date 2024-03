Offerte di primavera, batteria magnetica Anker che fa da supporto, 5000 mAh a 33,90€

Se state cercando nell’ultimo giorno delle offerte di primavera una batteria comoda da usare con gli ultimi iPhone con Magsafe o magari per AirPods, andate su Amazon dove trovate a 33,90 euro la Anker MagGo

Si tratta di una batteria da 5.000 mAh può effettivamente raddoppiare l’autonomia di un iPhone con schermo da 6,1 pollici.

Una delle caratteristiche di punta di questa soluzione è la sua estrema compattezza: Anker è riuscita a rimpicciolire i componenti producendo una batteria che è molto più piccola di quelle che offrono la stessa capacità. Complessivamente infatti misura poco meno di 10 x 6 centimetri e lo spessore è di appena 1,2 centimetri. Si tratta di una delle più sottili batterie di questo tipo, un aspetto importante considerando che la si applica al dorso del telefono per la ricarica wireless

Se la ricarica senza fili (da 7,5W) è lenta, si può usare la ricarica con la porta in uscita da 20 Watt perfetta per un iPhone o un altro dispositivo. Nello stesso tempo la batteria è in grado di ricaricare un altro dispositivo in wireless, ad esempio degli auricolari come gli Airpods.

Un altro aspetto interessante è che funziona anche da supporto per lo smartphone

La batteria Baseus costa 55 euro ma è stata venduta anche a prezzi più bassi. Il prezzo di 33€ euro lanciato in occasione degli sconti di primavera è il più basso da molto tempo a questa parte.