Logitech G Gloud, la console tutta streaming arriva in Italia a maggio

Logitech G ha annunciato l’arrivo in Europa, Italia inclusa, della sua console Logitech G CLOUD interamente dedicata al cloud gaming. Anche se fino a poco tempo fa si pensava che le console fossero destinate a sparire con l’avvento dei giochi in streaming, in realtà stiamo assistendo al fenomeno opposto.

Prima Nintendo Switch e poi Steam Deck hanno ispirato altre console palmari e portatili: si va da veri e propri hardware PC in miniatura a console con specifiche più soft per giochi solo in streaming. Per la novità Logitech non ci sarà molto da attendere, considerando che arriverà sugli scaffali a partire dal 22 maggio 2023.

Caratteristiche di Logitech G CLOUD

Anzitutto, il nuovo dispositivo offre controlli fisici, uno schermo con risoluzione 1080p e supporta i videogiochi in streaming dal cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW. Logitech G CLOUD propone oltre 12 ore di autonomia e un peso di 463 grammi. Lo schermo è touchscreen Full HD da 7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

In occasione dell’annuncio relativo al lancio Europeo, Logitech G ha aggiunto diverse nuove funzionalità per migliorare le prestazioni sulla base dei feedback dei consumatori, tra cui:

Mappatura dei pulsanti virtuali : la possibilità di mappare tutti i controlli fisici su punti dello schermo;

: la possibilità di mappare tutti i controlli fisici su punti dello schermo; Personalizzazione della sensibilità e della curva dell’analogico per offrire maggiore sensibilità e personalizzazione per le levette, consentendo un maggiore controllo sull’esperienza del controller;

per offrire maggiore sensibilità e personalizzazione per le levette, consentendo un maggiore controllo sull’esperienza del controller; Supporto per la tecnologia di Shadow Cloud Computing, che consente ai giocatori di utilizzare senza soluzione di continuità G CLOUD per eseguire un PC completamente virtualizzato tramite l’app Shadow PC, tutto dal cloud.

La console, ricordiamo, consentirà anche l’accesso da remoto, ovunque e in qualsiasi momento dei giochi presenti su PC tramite l’app Xbox, Steam Link e altre app di streaming locali dal Google Play Store.

Promozione di lancio

Per celebrare il lancio europeo, Logitech G offrirà un bundle speciale che include fino a 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, con Xbox Cloud Gaming, 1 mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e 1 mese di Shadow PC. Sarà disponibile in determinati paesi dal 22 maggio al 22 giugno 2023 fino a esaurimento scorte.

Logitech G Cloud, prezzo e disponibilità

La console sarà in vendita sul sito web di LogitechG, Amazon, Currys, Fnac e MSH Electronics al prezzo consigliato al pubblico, per quel che riguarda l’Italia, di 359 €.

Per acquistare Logitech G CLOUD si può partire anche da Amazon, cliccando direttamente a questo indirizzo.