SanDisk SSD Plus 2 TB a metà prezzo: solo 164,99 euro!

Poco meno di 385 euro per sostituire il vecchio hard disk con uno da 1 TB decisamente più veloce e performante. E’ questa l’offerta apparsa su Amazon e relativa all’SanDisk SSD Plus.

Le prestazioni parlano di lettura sequenziale Max. 535 MB/s, Scrittura sequenziale Max. 450 MB/s. Stiamo parlando di un SSD di fascia entry level che però ha due pregi: è estremamente più veloce di un disco a piatto magnetico, quindi perfetto per sostituirne uno che già avete dentro ad un computer o dentro un disco esterno, e nello stesso tempo ha una eccellente capacità: ben 2 TB. Per questo benché non si possano pretendere le stesse velocità che è in grado di raggiungere un SSD di ultima generazione come quelli che troviamo nei Mac più recenti, siamo di fronte ad un acquisto davvero molto appetibile

Come tutti i dischi di questo tipo, una volta collocato al posto di un hard disk tradizionale, riduce il consumo e aumenta molto le prestazioni della macchina. È altrettanto utile per costruirsi, comprando a pochi euro un case esterno, un disco fisso aggiuntivo che vi permetterà di salvare tutti quei file che non usate con particolare frequenza. La capacità, come accennato, lo rende adeguato a tutti gli utilizzi: fotografia, video, archiviazione.

Il prezzo è davvero eccezionale. Normalmente questo disco costa più di 200 euro; nei negozi su Internet può costare anche 100 euro più dell’attuale prezzo e nei negozi costa a volte anche più del doppio. Visto che in passato su Amazon non è mai sceso sotto i 200 euro, vi conviene comprare subito se vi interessa.

