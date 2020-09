L’autonomia delle nuove videocamere Blink di Amazon è da record

Amazon ha presentato due nuove videocamere della serie Blink che, tra le altre, hanno una caratteristica più unica che rara: dal punto di vista dell’autonomia, possono essere quasi “immortali”. Sono le nuove Blink Indoor e Blink Outdoor, vendute negli Stati Uniti rispettivamente per 80 e 100 dollari, che si vanno ad aggiungere alla Blink Mini in vendita da aprile, anche in Italia, al prezzo di soli 39,99 euro.

Come si intuisce dal nome, sono progettate appositamente per essere installate all’interno delle stanze di casa oppure all’esterno. La versione Outdoor è infatti resistente all’acqua e certificata per funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra i -20°C e i 45°C. Entrambe sono in grado di registrare video in Full HD a 1080p e hanno un angolo di campo visivo pari a 110°.

Tra le funzioni più interessanti di cui sono dotate c’è un’opzione per designarle come “telecamere posizionate in aree ad alto traffico” in modo tale che se si trovano in una stanza o un corridoio in cui c’è un costante via-vai di persone, il sistema viene istruito per evitare di inondare il telefono dell’utente con decine di notifiche che segnalano il riconoscimento di un movimento. Poi chiaramente, trattandosi di telecamere Amazon, si possono controllare in remoto anche tramite Alexa.

Per quanto riguarda l’archiviazione delle registrazioni è possibile scegliere di pagare un abbonamento di 3 dollari al mese per una sola telecamera, oppure 10 dollari al mese per un numero illimitato di telecamere Blink, e salvare tutti i video sul cloud di Amazon. In alternativa è possibile utilizzare una scheda microSD per archiviare tutto in locale senza ulteriori esborsi.

Come diverse altre telecamere Blink, sono alimentate da due batterie stilo AA che promettono un’autonomia di due anni. Ma se ciò non dovesse bastare, come dicevamo in apertura c’è la possibilità di raddoppiarne la durata acquistando un kit di espansione della batteria che consente di accoglierne quattro. Il costo dell’accessorio è di 30 dollari, non pochissimo se lo si raffronta al costo delle telecamere, ma per qualcuno potrebbe essere una funzione indispensabile e per cui vale la pena investirci questa somma.

Per quanto riguarda il nostro paese, al momento non è stata annunciata una data di commercializzazione.

Blink è stata acquisita da Amazon nel 2017. Le telecamere sono state promosse in maniera massiccia anche durante il Prime Day e nel corso degli anni ne sono state presentate delle altre, come la XT2 ad ottobre e più di recente la Blink Mini a 39,99 euro.