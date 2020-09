Ecco tutti i widget iOS 14 che potete provare adesso

Il rilascio un po’ a sorpresa e in anticipo iOS 14 ha lasciato diversi sviluppatori impreparati, e pochi sono riusciti a farsi strada per il pieno supporto del nuovo sistema operativo, con tanto di widget da mettere sulla HomePage. Col tempo, il supporto ai widget diventerà una funzionalità standard per un gran numero di app, ma a causa dei tempi rapidi in cui Apple ha scelto di rilasciare iOS 14 quest’anno, non ci sono tanti widget disponibili.

Ecco quelli che potete già provare, in questa lunga lista realizzata da techcrunch:

Aviary

Il client Twitter Aviary ha rilasciato il widget che consente di visualizzare 1, 2 o 4 degli ultimi tweet (a seconda della dimensione del widget selezionato) dalla timeline di Twitter. Anche i widget si aggiorneranno periodicamente da soli. L’app è disponibile già dal lancio di iOS 14.

Brief

L’ app di notizie Brief mantiene le sue promesse di evitare il clickbait delle news grazie al suo widget minimalista e monocromatico. Il contenuto del widget “Prima pagina” sarà attentamente curato dal team di notizie, quindi saranno presenti solo le notizie più importanti della giornata. Un secondo widget “Istantanea elettorale”, invece, terrà l’utente sempre informato sulle notizie politiche.

Soor

Soor è l’app di riproduzione musicale premium per utenti iPhone, che ha rilasciato ben tre widget di varie dimensioni. Il widget “Now Playing” mostra il brano corrente e quello successivo, e si aggiorna quasi in tempo reale. C’è anche un widget “Magic Mixes” per i mix e un widget “Music Collection” che può essere configurato per mostrare otto tipi di contenuti selezionati.

Readdle: Spark Mail, Calendar 5, Documents

Readdle ha rilasciato i widget per le sua app Calendar per iOS, in grado di mostrare i prossimi appuntamenti del mese in corso, inclusi gli appuntamenti e il mese.

Anche Spark Mail offre il widget per e-mail e calendario.

Stesso discorso per Documents by Readdle, che porta un widget per l’accesso rapido ad azioni sui file come VPN, musica, lettore, browser, e altro ancora.

Streaks

L’app con l’elenco delle cose da fare che crea le giuste abitudini propone il suo widget, sempre di varie dimensioni, che monitora le abitudini utente, i propri obiettivi e i progressi complessivi.

Dice

Dice di PCalc, è una simulazione basata sulla fisica di dadi poliedrici da utilizzare nei giochi di ruolo da tavolo. I nuovi widget dell’app portano i dadi sulla schermata iniziale consentendo di aprire l’app con un semplice tocco.

Twilight Dice

Altra app di dadi, altro widget.

Weather Line

L’app di previsione Weather Line offre già molti dati visivi relativi al tempo e alle previsioni. Ora sta portando i suoi approfondimenti e i suoi grafici direttamente nella schermata principale di iOS 14. Il widget meteo all-in-one dell’app fornisce condizioni attuali, previsioni e altri contenuti come alba e tramonto, pioggia in arrivo, avvisi meteorologici estremi e altro ancora.

Nighthawk

Il client Twitter di Nighthawk ha rilasciato il suo primo widget. “Vanity” consente di tenere d’occhio le metriche del proprio profilo Twitter, permettendo di vedere quanti follower si hanno e quanti se ne seguono.

Apollo for Reddit

La popolare app client di Reddit Apollo offre una raccolta di widget, tra cui quello intitolato Post, che mostra un post da un feed Reddit di propria scelta, un widget Post multipli che mostra diversi post dal proprio feed preferito, e altri ancora.

Carrot Weather

La versione iOS 14 di Carrot Weather offre un widget per le previsioni, uno per le mappe meteorologiche e – in pieno stile Carrot – un widget snark che fornisce i classici commenti ironici sul meteo.

Tangerine

L’app per il monitoraggio delle abitudini e dell’umore Tangerine offrirà una varietà di widget per ricordare all’utente i propri progressi sugli obiettivi della giornata su corsa, esercizio fisico, sul bere acqua o qualsiasi altra cosa possa monitorare.

Nudget

L’app Nudget introdurrà widget per mostrare le attività del budget familiare, mostrando le categorie in cui si è speso troppo o le categorie su cui si è ridotto il budget.

Birch

L’app per appunti fotografici organizzati include un widget Foto in primo piano che consente di inserire una foto sulla schermata iniziale: un trucco che permette di bypassare il limite dell’app Foto, che non consente di aggiungere foto sulla homepage.

FunnMedia

Le app di monitoraggio della salute di FunnMedia, HabitMinder, WaterMinder, Calory App e Healthview hanno rilasciato widget per aiutare l’utente a monitorare i movimenti, l’assunzione di acqua e altri obiettivi sulla salute.

SmartGym

SmartGym arriva con diversi nuovi widget tra cui il riepilogo dell’allenamento della settimana, widget di allenamento più semplici e persino uno che fornisce citazioni motivazionali. I widget possono anche essere impilati nel caso in cui non sappiate quale scegliere.

Pocketdex

Pocketdex metterà i vostri Pokemon sulla HomeScreen.

Personal Best Workouts

Ecco come monitorare i vostri allenamenti tramite widget.

Nikola

Nikola è l’app per i proprietari di Telsa che mette il blocco sblocco dell’autovettura a portata di Widget, così come anche i dettagli sulla batteria.

Todoist

L’app per gli elenchi di cose da fare aggiunge il suo trio di widget, incluso quello che consente di creare rapidamente nuove cose da fare.

Things 3

Simile a Todoist, anche Things 3 aggiunge il suo widget per vedere rapidamente le cose da fare e quelle in programma.

Dark Noise

L’app Dark Noise mette i rumori ambientali a portata di click sul widget, per iniziare a riprodurre i propri suoni preferiti son un solo tocco.

Per saperne di più sui widget iOS 14 vi rimandiamo direttamente a questa pagina. Oltre alle app appena elencate, segnalate da TechCrunch, ogni giorno gli sviluppatori rilasciano aggiornamenti per le proprie app che introducono il supporto alle nuove funzioni di iOS 14 e anche per i Widget, così l’elenco è destinato ad allungarsi sensibilmente con il passare del tempo.

