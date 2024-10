Amiron 300 porta audio firmato Beyerdynamic su iPhone e Android

Pubblicità

Beyerdynamic annuncia i nuovi auricolari Amiron 300, già disponibili online anche su Amazon, caratterizzati driver da 10 mm e con supporto ai più recenti codec audio.

Gli auricolari Amiron 300 si distinguono per un design piuttosto elegante ed ergonomico, progettato per garantire comfort anche durante un uso prolungato. Sono forniti con cinque diverse opzioni di gommini, così da offrire agli utente ampia vestibilità. Il design piatto sul retro è ottimizzato per offrire massima utilizzabilità anche quando si è sdraiati, rendendo questi auricolari adatti a chi viaggi o per l’ascolto quotidiano.

Gli Amiron 300 sono dotati di driver dinamici da 10 mm, che offrono un suono bilanciato e che puntano molto anche sui bassi profondi. Supportano vari codec audio avanzati, tra cui AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless e SBC, assicurando una esperienza audio ottimizzata su diversi dispositivi.

Il produttore ha prestato attenzione anche a chi ha bisogno di effettuare chiamate in movimento. Questo perché gli auricolari AMIRON 300 integrano sei microfoni con algoritmi avanzati di riduzione del rumore. Si tratta di microfoni che filtrano i suoni ambientali, così da offrire conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi.

Gli auricolari sono anche dotati di un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) adattivo, che regola il livello di cancellazione in base all’ambiente circostante. Questa funzione combinata con la modalità Trasparenza, con un occhio anche all’autonomia, che punta a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica, mentre la custodia di ricarica compatibile con Qi garantisce ulteriori 28 ore di autonomia. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti fornisce fino a 2 ore di ascolto.

Gli auricolari si abbinano con l’app Beyerdynamic, disponibile per iPhone e Android attraverso la quale è possibile personalizzare il suono grazie a un equalizzatore a cinque bande e a preset specifici per genere musicale.

Quanto al peso, ciascun auricolare pesa appena 4,4 grammi (senza gommini), così da offrire comodità anche per le sessioni di ascolto medio lunghe.

Al momento Beyerdynamic AMIRON 300 sono mostrati in questa vetrina di Amazon al prezzo di 249 euro ma non risultano disponibili.

Sto caricando altre schede...