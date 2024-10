Tesla e Cybertruck dominano il podio delle elettriche USA

Pubblicità

Anche se da mesi circolano notizie sul rallentamento vendite delle auto, in particolare quelle elettriche, in realtà in diversi paesi l’andamento è completamente diverso e Tesla spunta posizioni importanti in mercati fondamentali, incluso il dominio totale del podio dei primi tre modelli elettrici più venduti in USA.

Tesla Cybertruck è il terzo veicolo elettrico più venduto negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2024. Il pick-up completamente elettrico si è posizionato subito dietro ai suoi compagni di scuderia, il crossover Model Y e la berlina Model 3, che sono stati rispettivamente il primo e secondo EV più venduto negli USA nel terzo trimestre 2024.

I dati diffusi da Cox Automotive dimostrano come Tesla stia praticamente monopolizzando il podio delle auto elettriche in USA. Come anche evidenziato nell’Electric Vehicle Sales Report del Q3 2024 di Kelley Blue Book, Tesla ha consolidato la sua posizione di leader indiscusso nel mercato statunitense dei veicoli elettrici, con 166.923 unità vendute nel terzo trimestre. Nel corso dell’anno, Tesla ha totalizzato 471.374 veicoli venduti, rappresentando il 49,8% del settore degli EV negli Stati Uniti.

Lo stesso report dimostra come il lancio d Cybertruck sia stato di fatto un successo con 16.692 unità vendute nel terzo trimestre del 2024 e 28.250 unità dall’inizio dell’anno. Nonostante il design divisivo, che si ama o si odia, e forse proprio per questa ragione, molti dubitavano dell’accoglienza che il mercato avrebbe riservato a Cybertruck, sopratutto rispetto agli altri pickup elettrici concorrenti.

Invece i dati dimostrano che Tesla Cybertruck ha superato le vendite del rivale Ford Mustang Mach-E nel terzo trimestre del 2024, superando di oltre 2,3 volte le vendite di Ford F-150 Lightning. Quest’ultimo, insieme a Rivian R1T e Chevrolet Silverado EV, hanno venduto rispettivamente 7.162, 3.817 e 1.995 unità nel terzo trimestre. Il Cybertruck, con le sue 16.692 unità vendute, ha quindi superato le vendite combinate dei suoi tre principali concorrenti.

Model Y, altro successo

Altro successo in USA è quello della Model Y. Il segmento dei veicoli elettrici negli Stati Uniti è dominato proprio da questo modello di auto elettrica, che ha venduto 86.801 unità nel Q3 2024. Le vendite della Model Y dall’inizio dell’anno sono state di 284.831 unità, rappresentando il 30,1% dell’intero mercato EV negli Stati Uniti.

Subito dietro si è piazzata la berlina Tesla Model 3, che ha registrato 58.423 unità vendute nel terzo trimestre del 2024, e un totale di 131.975 unità vendute dall’inizio dell’anno negli USA. Nonostante il dato numerico sia inferiore a quello della Model Y, il risultato mette in evidenza la popolarità crescente della nuova Model 3, apprezzata sia dai professionisti che dai consumatori.

