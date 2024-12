AMP Robotics vuole rivoluzionare il trattamento dei rifiuti con l’AI

Pubblicità

AMP Robotics, (“AMP”), una delle più importanti imprese che opera nel settore della cernita e del riciclaggio dei rifiuti basati sull’IA, ha raccolto 91 milioni di dollari in capitale aziendale tramite un ciclo di finanziamenti e ha riferito di voler impiegare i fondi per accelerare l’installazione di sistemi AMP ONE, in grado di eseguire la cernita di rifiuti solidi municipali “a costi contenuti”, come già dimostrato da un sistema in attività a Portsmouth, in Virginia.

Il mese scorso AMP ha concluso un accordo con Waste Connections per attrezzare e gestire un impianti di riciclaggio nel Colorado. Questi impianti sono presentati come “una soluzione a scala completa” per la cernita di flussi di vari materiali che altrimenti ogni anno andrebbero persi nelle discariche o sarebbero inceneriti.

Matanya Horowitz, fondatore di AMP, spiega che l’ultimo investimento consentirà di intraprendere progetti più ampi, riducendo i costi della cernita, catturando più valore dai materiali, deviando i rifiuti organici e prolungando la durata delle discariche.

L’IA impiegata da AMP utilizza il deep learning per autoaddestrarsi continuamente elaborando milioni di immagini di materiali per generare dati preziosi. Il software utilizza schemi di riconoscimento di vari aspetti dei materiali – colori, strutture superficiali, forme, dimensioni e logo – per identificare in tempo reale le parti riciclabili e quelle inquinanti, rendendo possibili nuove capacità e processi chimici di prelievo.

Questi impianti (qui i dettagli) promettono di rendere il recupero di beni più sicuro e economicamente conveniente, permettendo di deviare miliardi di tonnellate di materiali riciclabili dalle discariche, e al contempo ridurre le emissioni.

AMP riferisce che la sua piattaforma AI ha identificato 150 miliardi di articoli ed elaborato la cernita di oltre 2,5 milioni di tonnellate di parti riciclabili. L’azienda vanta tre impianti a scala completa e più di 400 sistemi IA installati nel Nord America, in Asia e in Europa.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.