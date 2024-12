Il nome iPhone registrato in Brasile sette anni prima di Apple

Pubblicità

C’è una disputa legale che dura da anni e vede al centro delle discussioni il nome “iPhone”. A contendere la denominazione in questione è un’azienda brasiliana che si chiama Gradiente ed è in attesa del verdetto definitivo dalla Corte Suprema dello Stato dell’America meridionale.

Eugênio Staub, titolare di Gradiente, sostiene che la sua azienda ha ideato la denominazione “iphone” nel 2000, sette anni prima di Apple, nome associato a un dispositivo dell’epoca denominato “Gradiente Iphone”

Staub evidenzia l’esistenza di vecchi telefoni e materiale promozionale, affermando che del dispositivo in questione sono state vendute 30.000 unità.

Per via di non meglio precisate altre problematiche, il trademark sarebbe stato riconosciuto a Gradiente nel 2008, un anno dopo la presentazione del primo iPhone.

La querelle legale con Apple si è intensificata nel 2013 quando la Mela ha chiesto alle autorità di regolamentazione brasiliane di invalidare il marchio registrato da Gradiente, facendo perdere a quest’ultima i diritti esclusivi sull’uso del nome.

Staub afferma di essere ovviamente insoddisfatto ma l’impressione è che vorrebbe semplicemente trarre profitto dalla situazione; riferisce che non è così, che Steve Jobs “ha creato un grande prodotto” ma questo non cambia il fatto che il nome sarebbe una sua idea.

Nel 2013, dopo sentenza del Brazilian Insitute on Intellectual Property, Apple vinse il ricorso in appello e Gradiente perse i diritti esclusivi sul marchio “Iphone” in Brasile, ma Staub non si è arreso.

Si prevede che la questione in esame alla Corte suprema federale del Brasile costituirà un precedente per controversie relative alla proprietà intellettuale. Ad oggi non è dato sapere quando la questione verrà definitivamente risolta.

Apple è probabilmente in una botte di ferro: nel 2007 comprò da Cisco il diritto di usare il nome “iPhone”. L’azienda elettronica statunitense produttrice di apparati e servizi per reti informatiche aveva ottenuto questo nome dall’incorporazione di Linksys; quest’ultima aveva registrato il nome iPhone per usarlo in una linea di telefoni wireless e Voice Over Ip poi apparsi sul mercato quando era già sotto il controllo di Cisco.