Apple TV Plus ora in abbonamento con Amazon Prime in Regno Unito, Canada e Australia

Pubblicità

Apple continua a studiare modi per aumentare la diffusione di Apple TV+, ora disponibile tramite abbonamento aggiuntivo anche con Amazon Prime Video nel Regno Unito, in Canada e Australia. L’azienad già da ottobre offriva Apple TV+ agli utenti USA, aggiungendo la propria offerta ad altri servizi che nel tempo si sono accostati alla piattaforma Prime Video, che funge quindi da contenitore con canale dedicato.

Nelle nazioni prima citate, Apple TV+ è disponibile insieme ad altri canali quali Paramount+, MGM+, discovery+, cg collection e altri ancora. Gli utenti del servizio di streaming di Amazon possono aggiungere alla loro offerta anche Apple TV+, fruibile da app/dispositivi che già usano per il resto della programmazione video.

In Italia gli utenti Amazon Prime possono aggiungere canali come, Infinity, MUBI, Noggin, Juventus TV, e History Play a tutti i dispositivi dotati di app Prime Video, compresi Smart TV, lettori multimediali streaming, dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e online su Prime Video Channels.

La Casa di Cupertino non ha diramato annunciato specifici ma Eddy Cue, vice presidente senior di Apple è citato in una dichiarazione riportata da Amazon UK: “Gli spettatori degli Stati Uniti hanno lodato la possibilità di abbonarsi a Apple TV+ su Prime Video e siamo lieti di lanciare questa offerta in Australia, Canada e Regno Unito”. E ancora: “Vogliamo rendere Apple TV+ e la sua premiatissima mediateca di serie e film dei migliori narratori al mondo disponibile al maggior numero di persone possibili”.

Non è in pratica necessario disporre di un dispositivo Apple per vedere Ted Lasso, Wonder Pets e altre esclusive di Apple TV+.

Amazon loda ovviamente la scelta di Cupertino: “Siamo lieti di avere Apple TV+ e la sua stellare lineup di contenuti nel nostro catalogo per l’intrattenimento, rifornendo i gusti unici del pubblico britannico”, ha dichiarato Chris Bird, Managing Director di Prime Video UK.

Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original hanno ottenuto 542 premi e 2374 nomination; tra gli altri, ricordiamo la pluripremiata comedy Ted Lasso e CODA, vincitore dell’Oscar come miglior film.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.