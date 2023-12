Elon Musk in Italia ospite di Atreju per Meloni e Fratelli d’Italia

Il CEO di Tesla, SpaceX (Starlink), Neuralink, X e X.AI Elon Musk, sarà ospite di Atreju, evento annuale organizzato da Fratelli d’Italia per sabato prossimo a Castel Sant’Angelo (Roma).

Il nome di Musk era stato indicato tra quelli “papabili” e ora c’è la conferma: Andrea Stroppa, esperto di sicurezza che lavora per X (ex Twitter), ha scritto in un post che “Elon Musk ha accettato l’invito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sarà ospite all’evento Atreju che si svolgerà questo sabato a Roma”.

Adnkronos ha riportato che l’imprenditore di origine sudafricana sarà intervistato per l’occasione da Nicola Porro (che già in passato ha avuto modo di intervistarlo). Musk era stato in Italia a giugno e aveva incontrato anche la Presidente del Consiglio. All’epoca rimase imbottigliato nel traffico romano e il ministro Tajani aveva provato a convincerlo a investire nel nostro Paese.

Elon Musk ha accettato l’invito del Presidente Giorgia Meloni e sarà ospite all’evento Atreju che si svolgerà questo sabato a Roma. pic.twitter.com/ibfqf1lsIN — Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) December 12, 2023

Non è chiaro di cosa parlerà Musk, ma l’imprenditore è da tempo molto attivo in campo politico, con messaggi e indicazioni a volte fonte di imbarazzo per utenti e imprese, elementi che hanno contribuito anche alla fuga degli inserzionisti da X – Twitter e di utenti anche influenti dal social.

Molti media di destra negli Stati Uniti affermano che il comportamento di Musk sul social è un modo per liberare X Twitter da un “eccesso di burocrazia”, lasciando intendere che nel nome del politicamente corretto si sono negli anni censurati orientamenti ideologici (anche estremi) che, a loro modo di vedere, hanno avuto poco spazio.

Elon Musk, Atreju e gli investimenti Tesla

La conferenza Atreju inizia giovedì 18 dicembre e termina domenica 17 dicembre: l’intervento di Musk si svolgerà nella tarda mattinata di sabato mattina.

Ultimamente l’imprenditore ha incontrato capi e rappresentati di diversi stati: in molte occasioni, anche nel primo incontro con Giorgia Meloni, gli argomenti toccati hanno riguardato il crollo del tasso di natalità, l’intelligenza artificiale, le regole del mercato europeo e naturalmente possibili investimenti Tesla, ambiti da un lungo elenco di nazioni.

Nel mese di novembre il Ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha invitato Tesla a investire in Italia promettendo all’impnreditore «Porte spalancate».

