Anker MagGo migliora la ricarica con funzionalità e stile a IFA 2024

Pubblicità

Nell’ambito dell’IFA 2024 di Berlino, Anker Innovations presenta la nuova linea di caricabatterie wireless Anker MagGo, accessori che promettono ricarica wireless veloce con connessioni stabile per i dispositivi.

Anker MagGo è presentata come una famiglia di accessori che combina design innovativo e colori vivaci, in un form-factor che supporta “qualsiasi necessità di ricarica” a casa, in ufficio o in viaggio.

Alcuni accessori di questa gamma supportano la ricarica di più dispositivi simultaneamente, compreso il PowerBank ultra sottile Anker MagGo, accessorio che offre la ricarica wireless e anche una porta USB-C, e MagGo Wireless Charging Station, accessorio pieghevole che permette di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e auricolari wireless.

I caricabatterie MagGo supportano lo standard Qi2 e fino a 15W per la ricarica wireless (queste ultime peculiarità utili con iPhone 12 e seguenti con iOS 17.4 e seguenti). I dispositivi in questione supportano Magnetic Power Profile (MPP), caratteristica che rispecchia la tecnologia MagSafe di Apple, un profilo che consente ai dispositivi certificati Qi2 di integrare un anello di magneti, assicurando l’allineamento preciso con i caricabatterie e che supporta velocità di ricarica superiori a quelle tradizionali, senza che l’utente debba preoccuparsi troppo di posizionare perfettamente il dispositivo.

La tecnologia MPP è supportata sia da MagGo Wireless Charger Stand, sia da MagGo Magnetic Case con stand; tutti e due questi prodotti permettono di ruotare iPhone di 360°, utile – ad esempio – per videochiamate o guardare filmati mentre il telefono è sotto carica.

Anker MagGo Wireless Charging Station 3 in 1 ha un prezzo di listino di 99,90€ e sarà disponibile prima di fine anno nelle colorazioni nero, bianco e rosa. Lo stand Anker MagGo Wireless Charger è proposto al prezzo di listino di 34,99€ ed è disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Anker MagGo PowerBank (10K, Slim) è proposto a 59,99€; è disponibile nelle colorazioni bianco e rosa e sarà disponibile anche in verde.

Anker MagGo Power Bank (10K, 35W, per Apple Watch) con porta USB-C sarà venduto a 69,99€ e sarà disponibile nelle colorazioni nero, bianco, rosa e, successivamente, verde.

Infine Anker MagGo Magnetic Case con Stand (360° Ring Stand per iPhone) è proposto a 26,99€ e vanta certificazione SGS antiurto. Tutti gli accessori MagGo di Anker sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Tutte le novità e gli articoli da IFA 2024 a partire da questa pagina di macitynet.