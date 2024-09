EufyCam 2C, la videocamera di sicurezza ora a metà prezzo

Pubblicità

Uno dei modi migliori per tenere sotto controllo la casa anche quando siete a lavoro o in vacanza è utilizzare una telecamera di videosorveglianza; tra quelle più comode e attualmente in promozione c’è EufyCam 2C, che è comoda da usare e si può installare facilmente ovunque perché non ha bisogno di nessun filo.

Per la connessione alla rete Internet infatti c’è il modulo WiFi, mentre per l’alimentazione usa una batteria ricaricabile che promette fino a 180 giorni (6 mesi) di autonomia con una sola carica.

Registra in Full HD e può vedere anche al buio grazie agli infrarossi, archiviando tutte le registrazioni direttamente sulla memoria eMMC integrata da 16 GB (le registrazioni più vecchie vengono cancellate automaticamente non appena la memoria si satura, lasciando lo spazio alle nuove) con crittografia AES a 128 bit.

Questo significa che non ci sono costi nascosti né è necessario sottoscrivere abbonamenti per eventuali pacchetti o per il cloud.

Dall’app è sempre possibile visualizzare in tempo reale ciò che registra e volendo si possono attivare le notifiche per essere avvisati per ogni movimento rilevato, beneficiando anche del fatto che gli algoritmi sono in grado di riconoscere gli esseri umani dai movimenti (ad esempio) degli animali, in modo da notificare solo gli eventi importanti.

Ultima ma non per importanza la compatibilità con Apple Homekit, potendo così inserirla nel proprio sistema domotico senza ulteriori accessori.

