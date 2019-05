Anker PowerCore+ 26800, la miglior batteria Type-C è in sconto a 69,99 euro

La maggior parte delle batterie Type-C non sono in grado di ricaricare un computer, pochissime lo tengono in vita. Ma Anker PowerCore+ 26800 fa molto di più, e riesce perfino a ricaricare un MacBook 12″ a piena potenza. Con un nostro codice, la pagate solo 69,99 euro spedizione compresa.

Questa batteria, con 26.800 mAh, può ricaricare anche uno smartphone e un tablet insieme, in quanto eroga fino a 3A per porta. Il suo punto di forza è nella presa USB-C che supporta la tecnologia Power Delivery, quindi è praticamente in grado di ricaricare un MacBook 12″ a piena velocità.

In pratica se lo si collega a un MacBook 12″ è come se sostituisse l’alimentatore originale, quindi è in grado di ricaricarlo completamente anche durante l’uso e prolungarne la durata fino a tre volte (la batteria del MacBook 12″ è da 5.263 mAh). Riesce perfino a tenere in vita un MacBook Pro 15″ di ultima generazione: in pratica non lo ricarica mentre è in uso però lo farà scaricare più lentamente, di fatto prolungandone l’autonomia di oltre 3 ore.

Secondo alcuni test tecnici, potrebbe trattarsi della migliore batteria Type-C con Power Delivery attualmente in commercio. Costa 100 euro ma inserendo il codice L4GN4KI3 nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento è possibile risparmiare 30 euro pagandola soltanto 69,99 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.