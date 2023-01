Anker Soundcore Life P3, auricolari senza fili con 6 microfoni in offerta

Avete l’imbarazzo della scelta quando si tratta di acquistare un paio di auricolari senza fili, ma con gli Anker Soundcore Life P3 vi mettete nelle orecchie un prodotto di altissima qualità e al momento riuscite a risparmiare quasi metà prezzo grazie ad un’offerta online.

Vi abbiamo già parlato di questi auricolari attraverso la recensione, perciò non ci dilungheremo molto: se volete sapere come vanno date semplicemente uno sguardo alla nostra prova.

Usano driver da 11 millimetri con tecnologia BassUp che promette bassi profondi e corposi, e tramite l’app Soundcore è anche possibile personalizzare l’equalizzazione in modo da adattare il suono in uscita in base al contesto. Quindi per musica e telefonate si può fare così, mentre per giocare basta attivare la modalità Gaming.

Ciascun auricolare monta 3 microfoni, per un totale quindi di 6 microfoni attivi che massimizzano l’acquisizione della voce durante le telefonate, in modo da renderle chiare e cristalline anche in mezzo al traffico, e c’è la modalità trasparenza per ascoltare i suoni ambientali e quel che ci viene detto da una persona che abbiamo di fronte senza dover sfilare le cuffie. Se invece ci si vuole isolare completamente, basta attivare l’ANC.

In confezione ci sono i gommini in-ear di varie misure, dalla XS alla XL, in modo da migliorare l’insonorizzazione in base alla dimensione della propria cavità auricolare, e sono certificati IPX5 quindi resistono anche a pioggia e sudore.

Se li perdete di vista potete provare a rintracciarli tramite la funzione Trova Auricolari mentre per quanto riguarda l’autonomia la scheda tecnica parla di 7 ore con una singola carica e 35 ore aggiuntive tramite ricarica con la custodia, per un totale quindi di 42 ore. Il tutto poi si ricarica con un cavo USB-C.

La promozione

Se gli auricolari Anker Soundcore Life P3 vi interessano, invece di 114,45 € li potete comprare con uno sconto del 43% a 64,90 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.