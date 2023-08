iPhone 15 e iPhone Pro nei negozi il 22 settembre

Sorpresa, ma non troppo: i nuovi iPhone saranno presentati il 12 o il 13 settembre. La notizia che nella seconda settimana di settembre, Apple introdurrà gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro, diffusa oggi da Bloomberg, nella classica newsletter domenicale di Mark Gurman, suscita interesse ma non stupore.

La data indicata dal giornalista americano per l’evento probabilmente più importante dell’anno sul calendario sarebbe perfettamente in linea con quanto storicamente è accaduto in passato. Apple infatti a parte casi isolatissimi, durante gli ultimi anni ha presentato i suoi smartphone nel corso della seconda settimana di settembre, una mossa che le consente di presentare un bilancio menzionando i dati raccolti (praticamente sempre buoni) delle prime settimane.

I due giorni dettati da Gurman sono un martedì e un mercoledì con la bilancia che pende ampiamente per il martedì 12 settembre. Apple ha infatti sempre tenuto i suoi eventi di martedì, tranne quando il lunedì precedente cade la festa del Labor Day. Visto che quest’anno la ricorrenza, simile al nostro primo maggio, è in calendario per il 4 settembre possiamo considerare poco probabile (anche se non escludere) che la presentazione degli iPhone avvenga il 13 settembre.

L’annuncio del keynote, secondo un cerimoniale consolidato, sarà seguito il successivo venerdì dell’apertura della prenotazioni con l’arrivo sugli scaffali per il venerdì successivo, 22 settembre.

Ricordiamo che nel corso dell’evento dovrebbero essere annunciati anche gli Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra due. Qui le novità dovrebbero essere molto poche. Apple Watch 8 essenzialmente avrà un nuovo processore, Apple Watch Ultra 2023, oltre al SOC di nuova generazione, potrebbe essere rilasciato anche in colore scuro.

Altre novità per l’evento al momento non sono in vista. Come noto i Mac con processore M3 sono attesi per i primi mesi del 2024 gli iPad sempre con processore M3 sono in calendario molto più in là nel corso del 2024.