PowerBank Anker Zolo a 34,99, dite addio ai cavi e caricate tutto, MacBook incluso

Pubblicità

Il nuovo trend dei produttori di PowerBank è il cavo integrato, una soluzione che riduce i problemi di chi viaggia e vuole ricaricare i propri dispositivi con la minor complicazione possibile.

Anker che delle Powerbank è un leader assoluto e anche l’azienda che ha lanciato questa soluzione con prodotti davvero affidabili, presenza nella sua offerta la batteria che grazie al cavo integrato, potrebbe risolvere i problemi di molti: è la Zolo da 20mila mAh (ma c’è anche in versione da10mila mAh), una vera stazione di ricarica portatile tascabile oggi in offerta a 34,49 € (26,99€ in versione 10mila mAh).

Questa batteria ha la particolarità di non avere bisogno alcun cavo aggiuntivo. Ne ha infatti uno integrato USB-C che serve sia per ricaricare il dispositivo che per ricaricare la batteria stessa e uno Lightning che serve per ricaricare un iPhone di generazione precedente.

Questa è una peculiarità che consente, come appena accennato, di dimenticarsi a casa qualunque cavo. Da una parte ricaricate la batteria usando il cavo integrato e quando avete finito, ricaricate il telefono con lo stesso cavo.

I cavi sono di eccellente qualità. Non sono realizzati in gomma ma in maglia a 48 trecce che garantisce flessibilità e resistenza nel tempo.

Se poi volete usare per ragioni comodità o perché il vostro telefono non ha una porta compatibile, un altro cavo, ci sono anche altre due porte integrate nella batteria: una USB-C e una USB-A.

La Anker Nano Powerbank ha anche una seconda peculiarità: una potenza di 30W. Questo significa che ha la capacità di caricare al massimo della velocità anche un iPad. Volendo può servire come batteria di emergenza per un MacBook Air che come minimo richiede appunto 30W. I 20mila mAh (74 Wattora) garantiscono una ricarica quasi completa del MacBook Air. Ricarica interamente e avanza ancora energia anche per un iPad Pro 12,9″.

La Powerbank Anker Zolo da 20mila mAh, costerebbe 46,99€. Oggi grazie ad una offerta la pagate solo 34,99 €. Nella versione da 10mila mAh perfetta per telefoni e auricolari, costa solo 26,99€ (invece che 35,99 €)