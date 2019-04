Diffusore antizanzare Xiaomi Youpin: le fa scappare tutte

Si avvicina la bella stagione e, purtroppo, anche il nemico pubblico numero 1: le zanzare. Grazie a questo gadget Xiaomi però ci si potrà preparare al meglio per scacciare il fastidioso e detestato insetto.

Si tratta del classico diffusore elettrico, alimentato a batteria (due batteria AA incluse) e totalmente portatile, che può essere piazzato in qualunque stanza per tenere lontane le indesiderate succhia sangue. Dallo stile minimalista, è perfetto per essere utilizzato in stanze fino a circa 28 mq.

Il diffusore sfrutta il sistema classico, ovvero una speciale tavoletta a nido d’ape che, attraverso un piccolo ventilatore interno, rilascia un repellente capace di scacciare le zanzare liberarsene con efficacia.

Le batterie hanno un’autonomia di 30-45 giorni (con temporizzazione di 10 ore per non sprecare energia), mentre una singola tavoletta (inclusa nella confezione) di repellente hanno un’autonomia di 90 giorni se utilizzate per circa 8 ore al giorno; nel complesso può quindi durare un’intera stagione.

Le recensioni sono particolarmente positive, come sempre accade per i dispositivi di Xiaomi. Il diffusore anti-zanzare di Xiaomi è in vendita online al prezzo di 16,18 euro cliccando su questo link diretto, mentre le ricariche possono essere acquistate qui.

Se invece volete un sistema che anziché repellere le zanzare le cattura e le uccide vi segnaliamo il dispositivo Utorch di GoComma: un vero e proprio “portale” che attira gli insetti e li risucchia in una camera da cui non potranno più uscire. E’ in offerta a circa 12 Euro e trovare tutti i dettagli su questa pagina.

L’offerta sia per Xiaomi che per GoComma è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.