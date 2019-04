Solo 11 euro la lampada anti-zanzare Utorch: efficace e silenziosa

Un’alternativa efficace alle zanzariere installate su porte e finestre è la lampada di Utorch, capace di eliminare le zanzare presenti all’interno di una stanza senza far rumore e con la massima efficienza.

Rispetto all’incenso, poco salutare se respirato (senza considerare che l’odore può non piacere) oppure alle griglie, che letteralmente “friggono” le zanzare disturbando il sonno con il ronzio di sottofondo, questa lampada è silenziosa ma allo stesso tempo estremamente funzionale.

Grazie alla sua particolare forma, attira le zanzare all’interno della cavità attraverso una luce ultravioletta. A quel punto un silenzioso motore di aspirazione, cattura le zanzare e le raccoglie all’interno di un serbatoio, senza possibilità di uscita.

Consuma pochissimo (solo 5W) e non necessita di un’alimentazione diretta, facilitando così il posizionamento all’interno della stanza. Grazie alla sua spina USB può infatti essere alimentata tramite una presa USB del computer oppure con una powerbank.

Questa lampada di Utorch pesa circa 400 grammi, è alta 22 centimetri e data la sua forma cilindrica ha un diametro di 12 centimetri. Per massimizzare la sua efficacia è sufficiente chiudere tutte le porte e le finestre, nonché spegnere qualsiasi fonte di luce per creare un ambiente completamente buio, quindi posizionare la lampada a circa 1 metro da terra. Al primo utilizzo l’azienda consiglia di lasciar funzionare la lampada per più di 48 ore.

Se interessati potete comprarla su GearBest al prezzo di soli 11 euro circa. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.