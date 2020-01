iPhone 11 fa crescere la quota mercato iOS ovunque, anche in Italia

Negli ultimi tre mesi del 2019 in Europa e in USA su ogni 10 smartphone venduti uno era iPhone 11: il grande successo del terminale di base della gamma attuale è stato determinante per raggiungere i risultati trimestrali record di Apple e, sempre grazie a iPhone 11, aumenta la quota mercato iOS in tutti i paesi più importanti in cui Apple è presente.

La riduzione di prezzo e la strategia della multinazionale di Cupertino sono promossi a pieni voti dagli analisti Kantar. Sempre in Europa e negli USA i terminali della nuova gamma costituiscono il 50% delle vendite complessive di smartphone Apple, in forte aumento rispetto al 36% raggiunto nello stesso periodo di tempo nel 2019 dalla linea precedente composta da iPhone XR, iPhone XS e XS Max.

Sulla spinta dei nuovi terminali la quota mercato iOS è aumentata pressoché ovunque nel mondo, da un minino dell’1,6% nei 5 principali mercati europei, Italia inclusa, fino al massimo di +5,8% registrato in Giappone. Negli USA la quota mercato iOS è aumentata del 4,4% raggiungendo il 47,2%, in Cina la crescita è dell’1,8% arrivando al 21,4$ del mercato. In Australia +3% con una quota del 43,7%, in Giappone +5,8% arrivando al 52,5% mentre nei 5 principali mercati europei (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) la crescita è dell’1,6% per una quota mercato iOS del 24,3%.

In particolare per quanto riguarda il nostro Paese alla fine dell’ultimo trimestre 2018 la quota mercato iOS era del 16,4%. Grazie alla spinta degli iPhone 11 anche nel Bel Paese la situazione per Apple migliora: secondo i dati Kantar la quota mercato iOS è del 18,”% alla fine dell’ultimo trimestre 2019. La parte del leone spetta sempre ad Android che segna però una leggera flessione dello -0,4%.

Nel report Kantar emerge una situazione pressoché stabile per Samsung, che segna solo una piccola crescita in USA, e in generale un mantenimento della posizione grazie ai terminali della serie A, meno costoso e quindi con preoccupazioni sul prezzo medio di vendita e il fatturato complessivo. Negli ultimi tre mesi del 2019 Huawei vede la sua quota di mercato scendere del 4,4% in Europa toccando il 16,4%. Viceversa continua a crescere Xiaomi che segna +7,2% per un totale del 14,2%, sempre più vicina quindi per mirare il terzo posto dietro Samsung e Apple nel Vecchio Continente.

Il successo di iPhone 11 è evidente anche in Cina dove è il modello più venduto, mentre le versioni più costose iPhone 11 Pro e Pro Max sono rispettivamente al terzo e quarto posto. Il mercato cinese continua a essere dominato da Huawei che cresce del 5,4% per un totale del 44,2% del mercato, mentre tutti i suoi sfidanti Xiaomi, Oppo e Vivo segnano un calo nei tre mesi in esame.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di finanza e mercato sono disponibili ai rispettivi link. Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.