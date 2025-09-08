Apple, 100 miliardi di dollari di entrate nel secondo trimestre solo da Apple Watch

Nel secondo trimestre (Q2) 2025 le entrate complessive della Casa di Cupertino arrivate dal solo Apple Watch hanno superato i 100 miliardi di dollari. È quanto si ricava da dati diffusi da Counterpoint Research, evidenziando che l’aumento delle entrate da questo settore è merito della continua evoluzione di funzioni legate alla salute e al monitoraggio di quest’ultima, con conseguente ampliamento dell’effettiva utilità dell’accessorio.

Apple ha ampliato con il passare del tempo la propria offerta, aumentando ulteriormente la propria presenza sul mercato; la perfetta integrazione con iPhone migliora l’esperienza utente e Cupertino è stata l’artefice di una nuova categoria di orologi premium, sfidando il mercato degli orologi analogici di lusso.

Counterpoint aggiunge che Apple presentato innovazioni di rilievo e funzionalità orientate alla salute, come quelle approvate dalla FDA (Food and Drug Administration) nella Series 4, il chip UWB nella Series 6 e la funzione che rileva le apnee notturne nella Series 10.

Cupertino ha diversificato la gamma nel tempo con l’introduzione del più economico Apple Watch SE che ha come target i consumatori più attenti al budget, e anche il modello di fascia alta Apple Watch Ultra.

L’Apple Watch SE si è rivelato particolarmente efficace nell’attrarre utenti attenti al prezzo nei mercati emergenti e l’Apple Watch in generale ha permesso di rafforzare l’ecosistema dell’azienda e fidelizzare i clienti grazie anche alla compatibilità esclusiva con iPhone.

La concorrenza si è svegliata

Counterpoint riferisce ad ogni modo che Apple si trova ora ad affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, con competitor che hanno migliorato gli smartwatch dal punto di vista hardware, dell’accuratezza dei sensori per il monitoraggio della salute e ottenuto approvazioni normative per controlli relativi a condizioni di salute come il monitoraggio della pressione arteriosa visto su Huawei Watch D2.

Un competitor di brand di nicchia come Garmin offre smartwatch di fascia alta con funzioni dedicate ad attività quali corsa, golf e immersioni subacquee, e sta crescendo sul mercato. Il brand Imoo sta crescendo nel settore degli smartwatch per i più piccoli e c’è una crescita anche in una categoria emergente di fitness band senza display in grado di sfidare alcune funzionalità dedicate alla salute presenti negli smart watch.

Siamo di fronte ad uno scenario competitivo, scrive Counterpoint, questo in un momento nel quale è previsto il lancio dei nuovi Apple Watch SE e Ultra, dispositivi che dovrebbero contribuire ad incrementare i cicli di sostituzione; l’assenza di novità di rilievo ha permesso ai competitor di crescere in un settore dove Apple ha registrato un declino per sette trimestri consecutivi. Il calo è stato avvertito soprattutto in Cina, primo mercato al mondo per gli smartwatch, e dove Huawei è cresciuta fino a diventare il primo brand nel Q2 2025.

Counterpoint prevede ad ogni modo che Apple tornerà a crescere nel 2025 con il lancio previsto delle edizioni del 10° anniversari, Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 e Watch SE 3, dispositivi che dovrebbero integrare novità quali la messaggistica via satellite, il monitoraggio della pressione arteriosa e funzionalità di Apple Intelligence.

