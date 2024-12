Apple a fine anno supera Samsung e arriva ad un quarto del mercato smartphone

Pubblicità

Per circa 15 anni, Apple e Samsung si sono contese il titolo di primo vendor al mondo nel settore smartphone. Samsung ha mantenuto il vantaggio la maggior parte delle volte, ma le cose sono cambiate a partire da gennaio 2023, con Apple che ha conquistato il gradino più alto e non lo ha più mollato. Da allora, la Casa di Cupertino, ha mantenuto la quota di mercato maggiore del mercato smartphone globale per due anni di seguito.

Come si evidenzia da dati pubblicati dal sito Stocklytics.com, Apple sta concludendo il 2024 con una quota del 27.7% nel mercato smartphone market, in altre parole il 4.5% di market share in più rispetto a Samsung.

“Apple è tornata in cima nel mercato smartphone grazie al successo di iPhone top di gamma, in particolare le versioni Pro della sua lineup. Concentrandosi su funzionalità di qualità e collegamenti senza soluzioni di continuità tra i dispositivi e fidelizzando i clienti, il gigante tecnologico americano ha superato Samsung, con quest’ultima che vende più dispostivi medio gamma e telefoni a basso costo”, spiega Stocklytics. “Inoltre, Apple ha fatto meglio nella gestione dell’approvvigionamento e facendo crescere la sua presenza in mercati chiave quali l’India, alimentando ulteriormente la crescita nel competitivo panorama degli smartphone”.

Benché le due aziende siano tuttora in competizione, Apple continua a rimanere un passo avanti. Secondo dati di Stat Counter, a novembre Apple è arrivata a un 27,7% di market share, dato che segna il 24esimo mese consecutivo come leader nel mercato smartphone. Questo dato è solo l’1,5% inferiore al record del 29,2% di market share di dicembre 2021. Dai dati di Stat Counter si evince ancora che in Corea del Sud la quota di mercato di Apple è crescita del 4,2% nell’ultimo decennio, mentre nella patria di Samsung, quest’ultima ha perso terreno da un po’ di tempo a questa parte.

L’ultima volta che Samsung si trovava in cima alla classifica risale a dicembre 2022, con il 26,9% di market share, dato inferiore al 33% che vantava nel 2019. Lo scorso mese, Samsung è scesa al 23,2% di market share, evidenziando un calo del 7% in dieci anni. Dati di IDC evidenziano che è diminuito notevolmente il gap tra Apple e Samsung nelle spedizioni smartphone; nei primi nove mesi del 2024 Apple ha spedito circa 151 milioni di unità, solo 20 milioni in meno rispetto a Samsung, la differenza più piccola di sempre nella storia di questo mercato.

I brand cinesi

Se Apple e Samsung continuano a piazzarsi nei primi posti nel dominio del settore smartphone, vendor cinesi quali Xiaomi, Oppo, Vivo e Realme hanno visto le vendite salire alle stelle con il passare degli anni, diventando concorrenti seri rispetto ai due player principali. Dieci anni addietro questi brand erano sconosciuti ai più, ma la loro popolarità è cresciuta grazie ad offerte di dispositivi potenti e a basso prezzo, elemento fondamentale in quelle nazioni nelle quali l’accessibilità economica è un fattore cruciale. Nel contempo, le tensioni tra i paesi occidentali e la Cina hanno alimentato la vendita di questi dispositivi nel mercato domestico, uno dei più grandi al mondo.

Secondo i dati di Stat Counter, Xiaomi ora vanta l’11% della quota globale smartphone, più del doppio rispetto a sette anni addietro. Vivo, Oppo e Realme seguono rispettivamente con 5.9%, 5.7% e 4.1%,. Intanto si segnala la caduta di Huawei, ora con il 2.5% di market share, un calo rilevante rispetto al 10% di quattro anni addietro.