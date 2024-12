Sconto spazzolino Oral-B Smart 4 4500, con accessori a 49,99 €

Offerta a tempo, spazzolino digitale Oral-B Smart 4 4500 a 49,99 €

Pubblicità Oggi trovate in promozione Oral-B Smart 4 4500, uno spazzolino elettrico con funzioni smart che potete comprare insieme a tanti acccessor ia solo 49,99 euro il prezzo più basso da sempre e lo stesso del Black Friday. Questo accessorio personale, un fascia media dell’azienda che ha inventato lo spazzolini ricaricabili connessi, opera in tandem con l’app Oral-B per guidarvi con suggerimenti in tempo reale e spazzolare al meglio i vostri denti. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive sane. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento e avvisa quando stiamo spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutando a proteggere le gengive più delicate. La batteria dello spazzolino dura oltre 2 settimane con 1 ricarica. Presenta un timer professionale 2 minuti per incentivare la pulizia. Nella confezione trovate un manico con caricatore, 2 Testine, 1 Custodia da viaggio, +1 Dentifricio Pro-Expert Pulizia Profonda. Click qui per comprare.

