Se vi serve l’adattatore Apple da Lightning a jack 3,5mm dovete sbrigarvi

Pubblicità

Lo sganciamento dalla tecnologia Lightning di Apple continua. Ora si apprende anche anche l’adattatore che permette l’aggancio di jack cuffie da 3,5 mm sarà abbandonato e non verrà più prodotto.

L’adattatore in questione è stato incluso da Apple nella confezione di iPhone 7, 8 e X; a partire dagli iPhone XS e XR, non era più fornito di serie ma poteva essere acquistato separatamente ad un prezzo di circa 10 euro.

La decisione dipende da diversi fattori. L’ormai pervasiva quantità di cuffie Bluetooth a basso costo (alcune anche prodotte da Apple con marchio Beats) e il fatto che iPhone ora hanno una porta USB-C e Apple propone a chi vuole usare vecchi accessori come cuffie o altoparlanti, l’adattatore da USB-C a jack cuffie sempre a 10€.

Come accennato l’adattatore da Lightning a jack cuffie permette di collegare gli accessori con jack audio da 3,5 mm ai dispositivi Lightning; è compatibile con tutti i dispositivi dotati di connettore Lightning che supportano iOS 10 o seguenti, tra cui iPod touch, iPad e iPhone, fino ad iPhone 14 Plus e iPhone SE.

L’adattatore da Lightning a jack cuffie è indicato come “esaurito” sull’Apple Store online statunitense e di altre nazioni ma in altri Paesi (Italia inclusa) è ancora disponibile, non solo da Apple ma anche da Amazon e rimarrà probabilmente in vendita fino ad esaurimento scorte, sulla falsariga di quanto avvenuto con il SuperDrive USB (lettore e masterizzare CD e DVD), sparito dagli USA e man mano dagli store online di Apple di altre nazioni.

In ogni caso non ci sarà da temere troppo sono centinaia i produttori di accessori Lightning su connettore da 3,5mm che continueranno a fornire l’accessorio a prezzi anche più bassi di quelli di Apple e altri anche più flessibili con accessori multipli.

Per quanto riguarda gli auricolari con filo, sullo store di Apple sono in vendita sia EarPods con attacco USB-C (19 €), gli EarPods con connettore Lightning (19€) e anche gli EarPods con jack cuffia da 3,5mm (19€), questi ultimi utilizzabili con i modelli di iPhone fino agli iPhone 6 ma anche i vari iPad e Mac con connettore jack per le cuffie.