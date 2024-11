Gli Airtag 2 offriranno migliori funzionalità di localizzazione

Pubblicità

Apple sta preparando una nuova versione degli AirTag, una variante del dispositivo per la localizzazione di oggetti personali che dovrebbe arrivare nel 2025, quattro anni dopo la presentazione del primo modello.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che il nome in codice del nuovo oggetto è B589 e il rilascio è previsto entro metà del prossimo anno.

Stando a quanto riferisce Gurman, Apple sta già testando la produzione di AirTag 2; la nuova variante è simile come aspetto alla precedente ma dovrebbe offrire un range migliore (utile anche in casa, per cercare portachiavi e simili quando ci troviamo in ambienti con pareti spesse), migliorare le funzionalità wireless e altre legate alla privacy.

È molto probabile che gli AirTag 2 sfrutteranno la tecnologia ultra wideband (UWB, di serie negli iPhone 15 e 16) caratterizzata da un ampio spettro di frequenze, permettendo di acquisire dati spaziali e direzionali ancora più accurati.

Secondo Gurman, Apple avrebbe reso più complicato rimuovere lo speaker interno (rimuovendo quest’ultimo è più difficile localizzarlo, come purtroppo visto con quanti sfruttano l’accessorio per localizzare persone a loro insaputa) e Apple sta studiando misure di sicurezza contro eventuali manomissioni.

Ricordiamo che dalla versione beta di iOS 18.2 è presente la funzione “Share Item Location”, una nuova funzione di iOS che aiuta gli utenti a localizzare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo semplice e sicuro la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete “Dov’è” con terze parti, per esempio con le compagnie aeree.

Le persone possono generare un link Share Item Location nell’app Dov’è sul loro iPhone, iPad o Mac. Chi riceve il link potrà vedere una pagina web che mostra la posizione dell’oggetto su una mappa interattiva. Il sito web si aggiorna automaticamente quando è disponibile una nuova posizione e mostra l’orario dell’ultimo aggiornamento.

Apple ha fatto sapere che nei prossimi mesi, più di 15 compagnie aeree con milioni di clienti in tutto il mondo, tra cui Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling, inizieranno a acquisire le posizioni degli oggetti nella rete Dov’è come parte della loro procedura di customer service, in modo da individuare i bagagli smarriti o gestiti in maniera non corretta. Nel tempo si aggiungeranno altre compagnie aeree.

Gurman riferisce che il nuovo AirTag è solo una delle novità che vedremo il prossimo anno: il 2025 dovrebbe essere l’anno del display smart per la Casa, ma anche di versioni aggiornate di iPad Air, iPad base, MacBook Air, Mac Pro, Mac Studio e iPhone SE. Ovviamente prima della fine del prossimo anno arriveranno anche i consueti aggiornamenti di iPhone, Apple Watch e MacBook Pro.

Qui trovate la nostra recensine dell’Airtag e tutti i dettagli da consocere prima dell’acquisto. Qui vi spieghiamo come usarli per tracciare oggetti preziosi e animali.