GenMachine, il mini PC con Ryzen 5300U in offerta speciale

Se siete alla ricerca di un computer potente e da usare in diverse attività, ecco un’offerta che non dovreste farvi sfuggire: l’ottimo mini PC GenMachine, consigliato per gaming leggero ma anche come macchina di lavoro per la produttività avanzata, è in sconto online.

Monta il processore AMD Ryzen™ 5300U con frequenza che arriva fino a 3.7 GHz e 32 GB di memoria RAM DDR4 (espandibili fino a 64GB, a seconda delle esigenze), caratteristiche necessarie per poter gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Supporta fino a due SSD M.2 (uno da 2242 e uno da 2280) e c’è la possibilità di utilizzare unità M.2 SATA o NVMe fino a 2 TB per ciascun slot, garantendovi così velocità di lettura e scrittura superiori e spazio sufficiente per tutti i vostri file.

La grafica è gestita dal chip AMD Radeon Graphics, che, seppur integrato, offre ottime prestazioni nel gaming a livelli moderati e nell’elaborazione grafica di tutti i giorni.

Per quanto riguarda la connettività, c’è il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2. Inoltre, è presente una porta Ethernet RJ45 per chi preferisce connettersi a internet via cavo con velocità di trasferimento dati fino a 1 Gbps.

In termini di porte dispone invece di 2 porte USB-A 3.0, 1 porta USB-C e 2 porte USB-A 2.0 dove poter collegare dispositivi esterni come tastiere, mouse, e hard disk. Ci sono poi 2 porte HDMI v2.0 con supporto fino a due monitor per una configurazione a doppio schermo. Non manca il jack per auricolari. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 480 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 73% andando a spendere intorno ai 127 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

