WWDC 2022, la lotteria per partecipare apre il 9 maggio

Apple ha aggiornato oggi il suo sito Web dedicato alla WWDC 2022 per gli sviluppatori, fornendo maggiori informazioni sull’Apple Park Special Event che la società ospiterà il 6 giugno 2022. Un piccolo numero di sviluppatori sarà invitato nel campus per assistere al keynote di apertura della manifestazione. Ecco come i dev potranno fare domanda per partecipare all’evento.

La wwdc 2022 chiama a raccolta gli sviluppatori:

Il 6 giugno ospiteremo un’esperienza speciale di un’intera giornata all’Apple Park per dare il via alla WWDC22. Incontra gli altri nella comunità degli sviluppatori per guardare il keynote e i video State of the Union insieme a ingegneri ed esperti Apple, esplora il nuovissimo Developer Center e molto altro ancora. Non vediamo l’ora di connetterci di persona

Apple afferma che sarà un’esperienza lunga tutto il giorno all’Apple Park, incluso il keynote e lo State of the Union. Gli sviluppatori saranno, inoltre, invitati a esplorare il Developer Center, tra le altre attività. L’ anno scorso Apple ha dichiarato che stava costruendo un Centro per sviluppatori dedicato nel campus di “Apple Park”, anche se sono stati forniti pochi dettagli a riguardo.

L’evento “Apple Park” è gratuito e tutti i membri dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program possono presentare domanda per partecipare. Gli inviti saranno assegnati attraverso un processo di selezione casuale e non possono essere trasferiti.

Le iscrizioni saranno accettate a partire da lunedì 9 maggio alle 18:00 ora italiana, e saranno aperte fino allo stesso orario di mercoledì 11 maggio. Gli sviluppatori riceveranno una notifica del loro stato entro venerdì 12 maggio.

Per tutte le novità che Apple potrebbe presentare alla WWDC 2022 il link per approfondire è direttamente questo.