Apple Arcade rimuove 15 giochi, ma potete ancora giocarli

Apple Arcade perde 15 giochi: a circa due settimane dall’annuncio, Apple ha rimosso 15 titoli da Apple Arcade. Non tutto è perduto, se li avete scaricati in precedenza avete ancora un po’ di tempo per giocarli.

Vero la metà di luglio, Apple ha aggiunto una sezione all’area Arcade di App Store per elencare i titoli presto non disponibili. Già due settimane fa era presente la lista del primo lotto di giochi pronto ad abbandonare il catalogo, anche se non vi era una data per l’eliminazione.

Adesso la sezione di App Store con i titoli presto non disponibili è stata eliminata, e i titoli lì presenti sono stati rimossi dal catalogo, e non possono essere più trovati tramite la consueta ricerca. I 15 giochi che hanno lasciato Apple Arcade includono Spelldrifter, Projection: First Light, Lifeslide, EarthNight, Cardpocalypse, Dead End Job e altri ancora.

Apple afferma in un documento di supporto che gli utenti che hanno scaricato un gioco prima che fosse rimosso da Apple Arcade possono continuare a giocarlo per “almeno due settimane dopo”, suggerendo così che i titoli da poco rimossi rimarranno giocabili, per chi li ha scaricati, almeno fino al 16 agosto.

Dopo tale periodo, gli utenti che lanceranno un gioco Apple Arcade rimosso riceveranno un messaggio “Non più disponibile”. Si tratta, comunque di un’ottima soluzione, perché permette a un giocatore di avere ancora un ultima possibilità per terminare i giochi iniziati.

Apple afferma che dopo che un gioco è stato rimosso da Apple Arcade, lo sviluppatore potrebbe scegliere di rendere il titolo disponibile su App Store per tutti gli utenti, anche se il gioco potrebbe differire dalla versione offerta su Apple Arcade.

Se uno sviluppatore sceglie di consentire agli utenti di caricare i loro progressi salvati nella versione App Store del gioco, gli utenti potranno anche continuare a giocare da dove avevano interrotto nella versione Apple Arcade. Altrimenti, dovranno ricominciare da capo.

Una fonte ha informato MacRumors che quando Apple Arcade è stato lanciato per la prima volta, Apple ha firmato accordi triennali con un certo numero di sviluppatori, e alcuni di questi contratti sono apparentemente vicini alla scadenza e non saranno rinnovati, motivo per cui i giochi sono stati rimossi.

In Apple Arcade, che secondo le previsioni varrà 1,2 miliardi di dollari entro tre anni, è recentemente arrivato Subway Surfers Tag.