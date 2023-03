Tim Cook al China Development Forum, «Tra Cina e Apple un rapporto di simbiosi»

Il CEO di Apple, Tim Cook, è in Cina, uno dei pochi dirigenti statunitensi invitati al China Development Forum 2023.

Cook ha visitato venerdì 24 marzo l’Apple Store di Sanlitun, uno dei centri dello shopping di Pechino e dalle dichiarazioni del giorno dopo al forum si apprende che ha riferito che “Apple e la Cina sono cresciute insieme, un rapporto di simbiosi che ritengo apprezzato da entrambi”.

L’amministratore delegato di Apple ha riferito ancora che l’innovazione non può che accelerare e i creatori di tecnologia devono usarla “nel modo giusto” e non andare contro l’umanità. “Ritengo sia una enorme responsabilità per qualsiasi creator tenerne conto”.

Cook – spiega il Financial Times – ha evidenziato ancora le preoccupazioni dell’azienda da lui guidata sull’abuso delle tecnologie, riferendosi ai recenti passi in avanti con l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata.

Nel corso del suo viaggio in Cina, Cook ha incontrato anche funzionari governativi. Questi incontri, insieme alla partecipazione al forum, sono cruciali, con Cook che cerca di mantenere un rapporto reciprocamente vantaggioso con il governo cinese. Apple continua a essere fortemente dipendente dalla Cina (con varie catene di approvvigionamento fondamentali per i prodotti dell’azienda) ma è vero anche il contrario: la Mela contribuisce non poco all’economia locale, avvantaggiata dall’accesso a questo enorme mercato, e con la possibilità di operare con decine di negozi al dettaglio dove vende prodotti e servizi vari.

Cook è stato nell’ultimo decennio sempre molto abile nella gestione dei rapporti con la Cina. Nel mercato della Grande Cina (termine con il quale ci si riferisce collettivamente ai territori amministrati dalla Cina e i territori amministrati dalla Repubblica di Cina), vanta il 20% delle sue vendite.

L’iPhone è il prodotto principalmente venduto da Apple in Cina e che – insieme a Mac e altri device – consente alla Mela di generare ricavi sempre più in crescita (dagli oltre 40 miliardi di dollari del 2015 ai quasi 75 miliardi di dollari del 2022).

Secondo Apple, ci sono più di 5 milioni di sviluppatori di app mobili che sviluppano per iPhone. Il China Daily, ricordano su una intervista rilasciata lo scorso anno ha ricordato i giudizi lusinghieri di Cook sugli sviluppatori locali, indicati tra i più vivaci al mondo per creatività e passione su tecnologie che consentono di arricchire la vita quotidiana delle persone.

La visita di Cook in un momento di tensione tra Cina e USA è vista da vari osservatori come una occasione per un confronto politico ed economico.

