TrenDevice: apre a Bologna il quarto Retail Store diretto

Prosegue la crescita della rete dei TrenDevice Store: dopo Milano, Roma ed Avellino, TrenDevice ha aperto i battenti anche a Bologna nella centralissima Piazza Roosevelt n.4, a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore.

Negli Store TrenDevice potete visionare l’intera gamma dei Ricondizionati TrenDevice: dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4, Mac e gli Apple Watch.

Potete anche vendere il vostro usato con il servizio di Instant Buy oppure permutarlo ed ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un altro prodotto. Se siete già clienti, il TrenDevice Store di Bologna potrà offrirvi assistenza post-vendita per qualsiasi vostra evenienza.

Lo store fisico garantirà quindi assistenza continuativa e costante ai propri clienti, oltre che far conoscere più da vicino il mondo dei Ricondizionati e vantaggi che li contraddistinguono: la qualità del nuovo e il risparmio dell’usato. Infatti acquistando un Ricondizionato si ha sempre la garanzia del suo perfetto funzionamento, grazie agli oltre 30 test effettuati dai tecnici e, allo stesso tempo, un risparmio fino al 30% rispetto al nuovo.

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta così l’apertura del quarto punto vendita: «Lo Store di Bologna è la quarta apertura a gestione diretta ed il secondo ad essere inaugurato nel 2022. Nonostante lo scenario di incertezza economica contingente, la Società prosegue con gli investimenti sul canale retail a ritmo serrato. Nel corso dell’anno, l’integrazione online/offline del nostro modello proseguirà con due inaugurazioni aggiuntive: un ulteriore punto vendita a Roma, in franchising, ed un negozio a gestione diretta a Torino. I risultati commerciali della strategia “phygital” ci indicano che stiamo perseguendo un’azione strategica che avrà ripercussioni positive sulla nostra crescita».

Il punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Il sabato dalle 11:00 alle 19:00. Per maggiori informazioni potete visionare la pagina dedicata allo Store TrenDevice di Bologna.

Approfittate dei Saldi Estivi TrenDevice per far visita allo Store di Bologna, così come quelli di Milano, Roma e Avellino. I Saldi sono validi solo per pochi giorni.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reinmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 100.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.