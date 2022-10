Apple diventa una banca con il conto risparmio Apple Card

Prossimamente gli utenti statunitensi della carta di credito Apple Card potranno aprire un nuovo conto di risparmio «ad alto rendimento», un altro servizio che, insieme ad Apple Pay e il credito al consumo, fa sempre più somigliare Cupertino a una banca. Lo ha annunciato Apple, sebbene al momento non viene specificato il tasso di interesse al quale sarà offerto questo nuovo servizio, né pare sia stata ancora fissata una data di lancio.

Apple ha esteso i suoi introiti nel settore fintech quando ha lanciato la carta di credito Apple Card, realizzata in collaborazione con Goldman Sachs. Tra i vantaggi di questa carta ci sono ad esempio i Daily Cash, ovvero i premi cashback, con rimborsi in denaro che gli utenti ottengono quando la utilizzano per fare acquisti, in percentuale sulla spesa.

Gli sconti cashback della Apple Card sono dell’1% per la maggior parte degli acquisti: questa percentuale sale al 2% sei su usa Apple Pay e diventa del 3% quando si acquista da Apple o alcuni dei suoi partner come Uber, Nike o T-Mobile. Il conto guadagnerà interessi sui rimborsi giornalieri e sul denaro depositato da un conto collegato o dal saldo di Apple Cash.

Per quanto riguarda il nuovo conto di risparmio “ad alto rendimento”, l’idea – dice Apple – è che i titolari di Apple Card possano ottenere il Daily Cash «senza commissioni, senza depositi minimi e senza requisiti di saldo minimo».

Questo non è il primo conto di risparmio offerto da un’azienda tecnologica: ad esempio PayPal di recente ne ha aggiunto uno simile con rendimento annuo del 2,45%, e la piattaforma Robinhood ha testato funzionalità simili. Dal canto suo Apple, che già offre servizi come acquista-ora-paga-dopo, sembra aver deciso che competere con le aziende tecnologiche non è più sufficiente: ora vuole competere anche con le banche.

Il punto è che generalmente le banche ti dicono quali sono i tassi di interesse sui conti di risparmio, mentre almeno per adesso Apple non lo sta rendendo noto. Chi aprirà il conto potrà anche depositare fondi da un conto bancario collegato o dal proprio saldo Apple Cash; e una volta impostato, tutti i Daily Cash ricevuti verranno automaticamente riversati al suo interno.