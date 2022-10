Samsung UI 5 attinge a piene mani da iOS 15 e iOS 16

Nelle prossime settimane arriva One UI 5, la visione di Android 13 firmata Samsung: il comunicato stampa che lo annuncia elenca le novità principali che ai nostri lettori dovrebbero suonare familiari, come le schermate di blocco personalizzabili e nuove modalità per filtrare le notifiche indesiderate in base all’attività in corso.

Funzionalità queste che sono infatti molto apprezzate dai possessori di iPhone, che possono beneficiarne parzialmente installando iOS 15 o completamente col più recente iOS 16. Per quanto riguarda la personalizzazione della schermata di blocco di One UI 5, funziona proprio come quella di Apple: basta premere a lungo sulla schermata di blocco per accedere agli strumenti, tra cui anche un’opzione che permette di creare uno sfondo usando un breve video clip ma anche – dice Samsung – tanti sfondi, nuovi colori e opzioni grafiche tra cui scegliere.

La funzione Routine invece è stata migliorata con l’aggiunta di algoritmi abilitati al riconoscimento di più situazioni in modo da avviare le automazioni, come ad esempio la connessione a un hotspot mobile o l’attivazione della modalità aereo.

Ma c’è anche una nuova funzionalità, chiamata semplicemente Modalità, progettata per filtrare le distrazioni in base alle attività, come ad esempio quando si lavora, si studia, si dorme o ci si allena in palestra. Proprio come la modalità Full Immersion di iOS 15 migliorata recentemente con iOS 16. C’è anche un nuovo widget che offre suggerimenti intelligenti basati sulle app in uso, con consigli sulle azioni.

Anche se tutto questo suona familiare, diamo a Cesare quel che è di Cesare: tra le novità c’è anche qualcosa di completamente nuovo come la funzione Bixby Text Call, che consente di rispondere e comunicare con una persona che ci ha chiamati tramite SMS. Sostanzialmente l’assistente vocale, Bixby, legge il testo alla persona che sta dall’altra parte della cornetta e, allo stesso modo, converte la sua voce in testo.

Si tratta di un modo intelligente per rispondere a una telefonata quando ci si trova in un luogo rumoroso o dove bisogna mantenere il silenzio (come al cinema o a teatro) o si vuole semplicemente mantenere un po’ di privacy con gli sconosciuti.

Questa funzione sarà disponibile inizialmente in Corea mentre negli USA arriverà nel 2023 e, presumibilmente, altri paesi a seguire. Al lancio, la nuova One UI 5 di Samsung sarà probabilmente disponibile prima per la serie S22 dei Galaxy, sullo Z Flip 4 e sullo Z Fold 4, poi arriverà sui modelli meno recenti e su alcuni dispositivi di fascia media.